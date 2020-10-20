Paga con Klarna
Garanzia di 2 anni
Omaggio di benvenuto €10*
Reso entro 30 giorni
Baby monitor
Tutte le serie
Set termometro digitale per bambino
Fuori produzione
Supporto
SCH530/86
Vai al negozio
Accedi o crea un account
Avrai accesso immediato a manuali, assistenza personalizzata e altro ancora. Inoltre, è facile e veloce.
Istruzioni per l'uso
La lettura del succhietto-termometro Avent non è precisa.
Il termometro digitale Philips non funziona
Cosa significa la scritta "Err" sul display del termometro digitale?
Verifica i termini della garanzia e inoltra una richiesta di riparazione e sostituzione del prodotto
Riparazione e sostituzione
Fai riparare o sostituire il tuo prodotto danneggiato
Garanzia
Le nostre politiche di garanzia dei prodotti
Contatta Philips
Saremo lieti di aiutarti