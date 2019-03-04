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  • Ideato per ridurre coliche, gas e reflusso*
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Fuori produzione

Philips AventValvola AirFree™

SCF819/01

2.8
| (13) Recensioni
Ideato per ridurre coliche, gas e reflusso*
Il nostro sistema esclusivo di ventilazione AirFree è progettato per aiutare il tuo bambino a ingerire una minore quantità d'aria durante l'allattamento. La tettarella trattiene il latte in modo da ridurre l'aria ingerita dal bambino e alleviare i più comuni inconvenienti legati all'allattamento come coliche, gas e reflusso.
Vedi tutti i vantaggi
ROW Philips Avent Nr1 Recommended brand by moms worldwide Icon [master-fc6671207bf9427eb2b7b27500eaec22] [com-mig]

Il marchio più consigliato dalle mamme1

Ideato per ridurre coliche, gas e reflusso*

  • 1 pz.

La tettarella rimane piena di latte, non di aria, quindi il bambino può essere allattato facilmente in posizione eretta

La tettarella rimane piena di latte, non di aria, quindi il bambino può essere allattato facilmente in posizione eretta

La tettarella rimane sempre piena di latte, anche quando il biberon è in posizione orizzontale, in modo che il tuo bimbo possa essere allattato nella più naturale posizione verticale. Questo può aiutare a ridurre il reflusso, l'ingestione di aria e a rendere più confortevole il momento dell’allattamento, per te e per il tuo piccolo.

La tettarella rimane piena di latte, non di aria

La tettarella rimane piena di latte, non di aria

La nostra esclusiva valvola AirFree™ spinge l'aria lontano dalla tettarella, per una minore ingestione di aria da parte del tuo bambino. Questo può aiutare ad alleviare i più comuni problemi legati all'allattamento, come coliche, gas e reflusso.

Semplice da pulire e assemblare, in quanto la valvola AirFree™ è un pezzo singolo

Semplice da pulire e assemblare, in quanto la valvola AirFree™ è un pezzo singolo

La valvola AirFree™ può essere facilmente montata su qualsiasi biberon Anti-colic e Classic+ Philips Avent. Inoltre la valvola è un pezzo unico e pulirla è facilissimo.

Specifiche tecniche

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Recensioni

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2.8

su 5

13

Recensioni

4

04/03/2019

France

France

Ravie

Un vrai bonheur de nourrir mon fils sans le stress des futurs petits maux car Depuis que je l’utilise mon fils n’a quasiment plus de coliques. Je ne pourrais plus m’en passer. Je recommande ce produit à 100% Une valve révolutionnaire, merci Philips.

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per SCF819/01 Valve AirFree™

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per SCF819/01 Valve AirFree™

17/11/2021

Nederland

Nederland

Geen krampjes meer!

Hadden eigenlijk dit ventiel gekocht omdat de baby te klein was voor de opening van fles maat 1 van Avent. Niet alleen kon ze hiermee nu perfect en rustig uit het flesje drinken, haar nachtelijke krampjes zijn ook weg

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per SCF819/01 AirFree™-ventiel

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Questa revisione è stata effettuata per SCF819/01 AirFree™-ventiel

20/05/2021

Nederland

Nederland

Lekt niet

Wanneer mensen klagen dat de avent flessen met airfree ventiel lekken dan is het voor 99% zeker dat zij de fles niet goed in elkaar hebben gezet! Wij hadden er ook last van, was in staat ze weg te gooien tot ik er eens goed naar ging kijken. Zowel het airfree ventiel moet juist zitten en het ‘luchtgaatje’ van de speen thv de ring. Sindsdien hebben wij totaal geen lekkages meer!!

Contro

Geen

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per SCF819/01 AirFree™-ventiel

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Esclusioni di responsabilità

  1. Sulla base di un'indagine online del 2023 sulla soddisfazione dei clienti condotta a livello globale su un campione di più di 10.109 donne consumatrici di marchi e prodotti per la cura dei bambini. 

  1. La valvola AirFree™ è progettata per aiutare il bimbo a ingerire una minore quantità d'aria. La tettarella rimane piena di latte anche quando il biberon è in posizione orizzontale, quindi il bambino può essere allattato in posizione eretta. Riducendo l'aria ingerita, questa valvola aiuta ad alleviare i più comuni problemi legati all'allattamento, come coliche, gas e reflusso.

  2. A 2 settimane di età, i neonati allattati con un biberon Philips Avent mostrano una minore tendenza a sviluppare coliche e una significativa riduzione dell'irritabilità notturna rispetto ai neonati allattati con altri biberon di prima scelta.

  3. Cosa sono le coliche e cosa provocano nei neonati? Le coliche sono causate in parte dall’ingestione di aria durante l'allattamento, che crea problemi all’apparato digerente del bambino. I sintomi includono pianto, irritabilità, formazione di gas e rigurgiti.