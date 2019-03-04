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Fuori produzione
SCF819/01
1 pz.
La tettarella rimane sempre piena di latte, anche quando il biberon è in posizione orizzontale, in modo che il tuo bimbo possa essere allattato nella più naturale posizione verticale. Questo può aiutare a ridurre il reflusso, l'ingestione di aria e a rendere più confortevole il momento dell’allattamento, per te e per il tuo piccolo.
La nostra esclusiva valvola AirFree™ spinge l'aria lontano dalla tettarella, per una minore ingestione di aria da parte del tuo bambino. Questo può aiutare ad alleviare i più comuni problemi legati all'allattamento, come coliche, gas e reflusso.
La valvola AirFree™ può essere facilmente montata su qualsiasi biberon Anti-colic e Classic+ Philips Avent. Inoltre la valvola è un pezzo unico e pulirla è facilissimo.
2.8
su 5
13
Recensioni
Alexiad21
04/03/2019
France
Ravie
Un vrai bonheur de nourrir mon fils sans le stress des futurs petits maux car Depuis que je l’utilise mon fils n’a quasiment plus de coliques. Je ne pourrais plus m’en passer. Je recommande ce produit à 100% Une valve révolutionnaire, merci Philips.
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Questa revisione è stata effettuata per SCF819/01 Valve AirFree™
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Justbreehappy
17/11/2021
Nederland
Geen krampjes meer!
Hadden eigenlijk dit ventiel gekocht omdat de baby te klein was voor de opening van fles maat 1 van Avent. Niet alleen kon ze hiermee nu perfect en rustig uit het flesje drinken, haar nachtelijke krampjes zijn ook weg
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Questa revisione è stata effettuata per SCF819/01 AirFree™-ventiel
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MWit
20/05/2021
Nederland
Lekt niet
Wanneer mensen klagen dat de avent flessen met airfree ventiel lekken dan is het voor 99% zeker dat zij de fles niet goed in elkaar hebben gezet! Wij hadden er ook last van, was in staat ze weg te gooien tot ik er eens goed naar ging kijken. Zowel het airfree ventiel moet juist zitten en het ‘luchtgaatje’ van de speen thv de ring. Sindsdien hebben wij totaal geen lekkages meer!!
Contro
Geen
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Questa revisione è stata effettuata per SCF819/01 AirFree™-ventiel
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Sulla base di un'indagine online del 2023 sulla soddisfazione dei clienti condotta a livello globale su un campione di più di 10.109 donne consumatrici di marchi e prodotti per la cura dei bambini.
La valvola AirFree™ è progettata per aiutare il bimbo a ingerire una minore quantità d'aria. La tettarella rimane piena di latte anche quando il biberon è in posizione orizzontale, quindi il bambino può essere allattato in posizione eretta. Riducendo l'aria ingerita, questa valvola aiuta ad alleviare i più comuni problemi legati all'allattamento, come coliche, gas e reflusso.
A 2 settimane di età, i neonati allattati con un biberon Philips Avent mostrano una minore tendenza a sviluppare coliche e una significativa riduzione dell'irritabilità notturna rispetto ai neonati allattati con altri biberon di prima scelta.
Cosa sono le coliche e cosa provocano nei neonati? Le coliche sono causate in parte dall’ingestione di aria durante l'allattamento, che crea problemi all’apparato digerente del bambino. I sintomi includono pianto, irritabilità, formazione di gas e rigurgiti.