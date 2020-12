Maggiore comodità per la pappa fuori casa

Il set pappa da viaggio Philips Avent include un piatto largo diviso in sezioni, due contenitori piccoli rimovibili, un cucchiaino integrato per lo svezzamento e un tappetino antiscivolo per evitare schizzi. Il compagno di viaggio perfetto per le mamme in movimento. Scopri tutti i vantaggi