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Fuori produzione
SCF724/00
Maggiore comodità per la pappa fuori casa
Il set pappa da viaggio Philips Avent include un piatto largo diviso in sezioni, due contenitori piccoli rimovibili, un cucchiaino integrato per lo svezzamento e un tappetino antiscivolo per evitare schizzi. Il compagno di viaggio perfetto per le mamme in movimento.
Set da viaggio
Il set pappa da viaggio Philips Avent include un piatto largo diviso in sezioni con coperchio e due contenitori singoli removibili con coperchio perfetti per spuntini o piccole porzioni
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Recensioni
Sulla base di un'indagine online del 2024 sulla soddisfazione dei clienti condotta a livello globale su un campione di 8.139 donne consumatrici di marchi e prodotti per la cura dei bambini.