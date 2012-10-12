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  • Allattare con il biberon in modo naturale
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Fuori produzione

Philips AventTettarella Natural

SCF656/27

5
| (1) Recensione | 100% di utenti consiglia questo prodotto
Allattare con il biberon in modo naturale
La tettarella Philips Avent per liquidi densi è ideale per le pappe di maggiore consistenza, come cereali o minestrine. La tettarella è dotata di un innovativo design a forma di petalo che consente al bimbo di attaccarsi proprio come farebbe con il seno, per passare facilmente dall'allattamento al seno a quello con il biberon.
Vedi tutti i vantaggi
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Il marchio più consigliato dalle mamme1

Allattare con il biberon in modo naturale

  • 2 pezzi

  • Liquidi densi

  • 6m+

Tettarella senza BPA

Tettarella senza BPA

Tettarella in silicone, un materiale senza BPA (UE 2011/8)

Sistema anti-colica avanzato con l'innovativo sistema a doppia valvola

Sistema anti-colica avanzato con l'innovativo sistema a doppia valvola

L'innovativo sistema a doppia valvola è stato progettato per ridurre il rischio di coliche e di disturbi facendo entrare l'aria nel biberon anziché nel pancino del tuo bimbo.

Compatibile con il biberon Philips Avent Natural

Consigliamo di usare i biberon Natural solo con tettarelle Natural.

Specifiche tecniche

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Recensioni

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5.0

su 5

1

Recensione

100%

di utenti consiglia questo prodotto

4
3
2
1

12/10/2012

Italia

Italia

mia figlio l'adora

Salve, fantastica tettarella mio figlio l'adora. Ha quattro mesi e mezzo e gia' usa la 4 fori. Fantastica forma. Unica pecca : non c'e' quella per pappe dense...!

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per SCF654/27 Tettarella Natural

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Esclusioni di responsabilità

  1. Sulla base di un'indagine online del 2023 sulla soddisfazione dei clienti condotta a livello globale su un campione di più di 10.109 donne consumatrici di marchi e prodotti per la cura dei bambini. 

  1. 0% BPA, in conformità al regolamento UE 10/2011