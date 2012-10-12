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Garanzia di 2 anni
Fuori produzione
2 pezzi
Liquidi densi
6m+
Tettarella in silicone, un materiale senza BPA (UE 2011/8)
L'innovativo sistema a doppia valvola è stato progettato per ridurre il rischio di coliche e di disturbi facendo entrare l'aria nel biberon anziché nel pancino del tuo bimbo.
Consigliamo di usare i biberon Natural solo con tettarelle Natural.
5.0
su 5
1
Recensione
100%
di utenti consiglia questo prodotto
trilli360
12/10/2012
Italia
mia figlio l'adora
Salve, fantastica tettarella mio figlio l'adora. Ha quattro mesi e mezzo e gia' usa la 4 fori. Fantastica forma. Unica pecca : non c'e' quella per pappe dense...!
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per SCF654/27 Tettarella Natural
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per SCF654/27 Tettarella Natural
Sulla base di un'indagine online del 2023 sulla soddisfazione dei clienti condotta a livello globale su un campione di più di 10.109 donne consumatrici di marchi e prodotti per la cura dei bambini.
0% BPA, in conformità al regolamento UE 10/2011