Paga con Klarna
Garanzia di 2 anni
Fuori produzione
SCF651/27
2 pezzi
1 foro, Flusso Prime Poppate
0m+
L'ampia tettarella dalla forma anatomica consente un allattamento simile a quello al seno e aiuta il tuo bambino a passare facilmente dal seno al biberon.
I petali all'interno della tettarella ne aumentano la morbidezza e la flessibilità senza che quest'ultima si rompa. Il tuo bambino potrà così alimentarsi in maniera più confortevole e piacevole.
L'innovativo sistema a doppia valvola è stato progettato per ridurre il rischio di coliche e di disturbi facendo entrare l'aria nel biberon anziché nel pancino del tuo bimbo.
3.5
su 5
11
Recensioni
SEV04
01/06/2013
France
PRODUIT EXCELLENT
CE PRODUIT A ETE MAGNIFIQUEMENT CREE PAR CONTRE UN SEUL BEMOL ATTENTION A CETTE TETINE POUR LES NOUVEAUX NES EN EFFET AVEC DU LAIT MATERNELLE LE DEBIT EST EXCELLENT MAIS BEAUCOUP TROP RAPIDE AVEC DU LAIT EN BOITE
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per SCF651/27 Tétine Natural
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per SCF651/27 Tétine Natural
Tommykit
13/04/2019
Suomi
pelasti vauvani
suosittelen, tämä tuote kaikille alle 5 kuukautta ikäisille .
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per SCF651/27 Natural nipple
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per SCF651/27 Natural nipple
Houtman
03/11/2017
Nederland
Aanrader voor pasgeboren baby’s
Mijn baby was een rand-prematuur. Ivm weinig moedermelk heb ik deze speen goed kunnen gebruiken samen met borstvoeding. Om en om. Mijn baby had er geen moeite mee. Enige nadeel is als je de speen op grote fles zet, dat het nopje naar binnen gaat na 5 min zuigen, door zich vacuüm te trekken.
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per SCF651/27 Natural-speen
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per SCF651/27 Natural-speen
Sulla base di un'indagine online del 2023 sulla soddisfazione dei clienti condotta a livello globale su un campione di più di 10.109 donne consumatrici di marchi e prodotti per la cura dei bambini.
0% BPA, in conformità al regolamento UE 10/2011