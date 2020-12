Allattare con il biberon in modo naturale

La nostra nuova tettarella consente di rendere l'allattamento al biberon più naturale per te e il tuo bimbo. La tettarella è dotata di un innovativo design a forma di petalo che consente al bimbo di attaccarsi proprio come farebbe con il seno; in questo modo sarà più facile combinare l'allattamento al seno con quello al biberon. Scopri tutti i vantaggi