Paga con Klarna
Garanzia di 2 anni
Fuori produzione
2 pz.
Tettarella prime poppate
0m+
La valvola anticolica tiene lontana l'aria dal pancino del bimbo ed è progettata per ridurre coliche e fastidi. Durante l'allattamento, la valvola integrata nella tettarella si flette consentendo il passaggio dell'aria e incanalandola verso nel biberon, per evitare che si formi il vuoto. L'aria rimane all'interno del biberon e non entra nel pancino del tuo bimbo, riducendo l'incidenza di coliche e fastidi.
Il biberon Anti-colic Philips Avent riduce l'irritabilità. I neonati allattati con i biberon Anti-colic Philips Avent mostrano il 60% in meno di irritabilità durante la notte rispetto ai neonati allattati con biberon anticolica di altre marche.*
La forma della tettarella consente una presa sicura e la superficie scanalata evita il collasso per un'alimentazione confortevole e senza interruzioni.
4.2
su 5
15
Recensioni
80%
di utenti consiglia questo prodotto
Graberli
13/05/2013
Italia
Unica!
Questa tettarella è stata l'unica che sono riuscita ad usare, perchè il mio bimbo con tante altre si soffocava talmente tirava! Con questa invece mangiava tranquillo! Ora ha 3 mesi e continuerò ad usare Avent! Grazie Avent!
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per SCF631/27 Tettarella Anti-colic
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per SCF631/27 Tettarella Anti-colic
mydream77
15/05/2012
Italia
unico
unico xke mio figlio solo questi prende.. il latte solo con i biberon avent philips il mio bambino lo beve xke si trova benissimo
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per SCF631/27 Tettarella Anti-colic
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per SCF631/27 Tettarella Anti-colic
Titou66
18/08/2020
France
Compratore verificato
Produit conforme.
Ce produit est l'original, et correspond exactement à ma recherche à un prix abordable. Merci.
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per SCF631/27 Tétine Anti-colic
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per SCF631/27 Tétine Anti-colic
Sulla base di un'indagine online del 2023 sulla soddisfazione dei clienti condotta a livello globale su un campione di più di 10.109 donne consumatrici di marchi e prodotti per la cura dei bambini.
A 2 settimane di età, i neonati allattati con un Biberon Philips Avent hanno mostrato di avere meno coliche e una significativa riduzione dell'irritabilità notturna rispetto ai neonati allattati con il biberon di un concorrente.
Tettarella progettata per evitare che collassi e provochi ingestione di aria e interruzioni dell'alimentazione.
Cosa sono le coliche e cosa provocano nei neonati? Le coliche sono causate in parte dall'ingestione di aria durante l'allattamento, che crea problemi all'apparato digerente del bambino. I sintomi includono pianto e irritabilità.
0% BPA, in conformità al regolamento UE 10/2011