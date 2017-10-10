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Fuori produzione

Philips AventTiralatte manuale con biberon

SCF330/20

4.4
| (161) Recensioni | 93% di utenti consiglia questo prodotto

1 premio

Più comfort, più latte. Facile da utilizzare ovunque ti trovi*
Siediti comodamente senza bisogno di chinarti in avanti mentre i nostri morbidi cuscinetti massaggianti stimolano delicatamente il flusso di latte. Il tiralatte manuale Avent è composto da poche parti facili da assemblare, utilizzare e pulire. Il peso ridotto e il design compatto garantiscono un facile utilizzo ovunque ti trovi.
Vedi tutti i vantaggi
Philips Avent #1 Recommended brand by moms worldwide Icon [9crop-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [master-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [com-mig]

Il marchio più consigliato dalle mamme di tutto il mondo1

Tiralatte manuale con coppa massaggiante

Più comfort, più latte. Facile da utilizzare ovunque ti trovi*

  • Facile da utilizzare ovunque ti trovi

  • Tiralatte con cuscinetto massaggiante

  • Include biberon e tettarella Natural

  • Coperchio da viaggio, disco sigillante

Posizione rilassata grazie allo speciale design

Posizione rilassata grazie allo speciale design

Questo tiralatte presenta un design esclusivo, che consente al latte di fluire direttamente dal tuo seno al biberon, anche quando sei seduta diritta. Questo significa che potrai sederti in modo più comodo durante l'estrazione del latte senza bisogno di chinarti in avanti per far fluire il latte nel biberon. Siediti comodamente e rilassati durante l'estrazione, in questo modo aiuterai il latte a fluire più facilmente.

Il morbido cuscinetto massaggiante stimola delicatamente il flusso di latte

Il morbido cuscinetto massaggiante stimola delicatamente il flusso di latte

Il nostro cuscinetto massaggiante ha una nuova texture morbida vellutata che dona una sensazione di calore sulla pelle per una stimolazione delicata del flusso di latte. L'iconico cuscinetto con petali per il massaggio è progettato per riprodurre delicatamente la suzione del tuo bambino e far fluire il latte in modo delicato.

Design leggero e compatto

Design leggero e compatto

Il tiralatte è piccolo e leggero, il che significa che è facile da riporre e trasportare, per un'estrazione più discreta durante gli spostamenti.

Specifiche tecniche

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Parti e accessori

Riconoscimenti

  • Award image AWARD-961301

Recensioni

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4.4

su 5

161

Recensioni

93%

di utenti consiglia questo prodotto

2

10/10/2017

Italia

Italia

Semplice e favoloso

Prodotto semplice da utilizzare, funzionale con i barattolini e l'adattatore. Venendo da esperienze con altri tiralatte manuale in cui faticavo con pochi risultati e molto fastidio al seno, con questo tiralatte mi sono trovata benissimo. Rilassata, senza sentire alcun fastidio. E in 10 minuti sono riuscita a tirare 40 ml di latte, con l'altro tiralatte impiegavo tutta la mattinata per avere un simile risultato. Lo raccomando a tutte

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per SCF330/20 Tiralatte manuale con biberon

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26/06/2013

Italia

Italia

Facile da usare, veloce, delicato. Consigliatissimo!

Ho da poco acquistato il Tiralatte manuale Philips Avent Natural. Le mie necessità di tirare il latte corrispondono a un biberon o due al giorno, perciò la scelta è andata sul tiralatte manuale piuttosto che elettrico. ...Mi trovo BENISSIMO !!! ...è facile da usare e velocissimo! In 6-8 minuti minuti faccio tranquillamente un biberon da 80 ml! Sono entusiasta! E' talmente facile, veloce, delicato e igienico che ne sono stata subito estremamente soddisfatta! Anche se costa una decina di euro sopra la media dei tiralatte manuali, sono spesi benissimo!!! CONSIGLIATISSIMO!!!

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Questa revisione è stata effettuata per SCF330/20 Tiralatte manuale con biberon

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14/06/2020

United Kingdom

United Kingdom

It is great

The Best Pump I've Tried I absolutely loved this pump back when I was using it. It was so helpful, handy, easy to use, easy to clean and it can be used with either the right or left hand. The suction was perfect and it was you can control this easily with how fast or slow you pump. I also love the fact that you can attach different bottles onto the pump. This made things easy for me.

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Questa revisione è stata effettuata per SCF330/70 Manual Breast Pump

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Esclusioni di responsabilità

  1. Sulla base di un'indagine online del 2023 sulla soddisfazione dei clienti condotta a livello globale su un campione di più di 10.109 donne consumatrici di marchi e prodotti per la cura dei bambini. 

  1. Comfort testato clinicamente: i test svolti su 110 mamme hanno mostrato una preferenza significativa per Philips Avent rispetto a un marchio concorrente

  2. Massimo comfort: il 73% di 73 mamme durante il periodo dell'allattamento nel Regno Unito ha definito questo tiralatte più comodo di quelli dei marchi concorrenti (principali marchi sul mercato).

  3. Ricerche indipendenti hanno dimostrato che potrebbe esserci un collegamento tra il livello di stress e la produzione di latte. Maggiori informazioni sul sito: www.philips.com/avent

  4. Tiralatte senza BPA: associato solo con il biberon e con le altre parti che vengono a contatto con il latte materno. Conforme al regolamento UE 10/2011