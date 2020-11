Posizione rilassata grazie allo speciale design

Questo tiralatte presenta un design esclusivo, che consente al latte di fluire direttamente dal tuo seno al biberon, anche quando sei seduta diritta. Questo significa che potrai sederti in modo più comodo durante l'estrazione del latte senza bisogno di chinarti in avanti per far fluire il latte nel biberon. Siediti comodamente e rilassati durante l'estrazione, in questo modo aiuterai il latte a fluire più facilmente.