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Sterilizzatore/asciugatrice per biberon
Premium
Sterilizing is gentle, effective and chemical-free with Philips Avent. Every sterilizer uses the power of pure steam – nothing more, nothing less – to kill 99.9% of harmful germs*.
In soli 40 minuti i biberon sono pronti per la prossima poppata del bambino. Dopo una potente sterilizzazione a vapore, un getto mirato di aria filtrata asciuga biberon e accessori, rendendoli subito pronti per l'uso.
Our new drip tray protects the heating plate from milk droplets, reducing the chance of unpleasant odors.
4.8
su 5
18
Recensioni
100%
di utenti consiglia questo prodotto
Gisim
28/06/2021
Italia
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PRODOTTO OTTIMO CONSIGLIATO
Utilizzo questo Sterilizzatore da un po' e mi sto trovando davvero bene. Il design è abbastanza semplice e moderno. È stato semplicissimo montarlo ed è partico e leggere da smontare e pulire. Non necessitano istruzioni per utilizzarlo perché davvero molto semplice e intuitivo. Ci sono 3 posizioni nella manopola rotante. 1. Sterilizzare, 2. Automatico e 3. Essiccazione. Se vuoi solo sterilizzare senza asciugare, usa 1. Se vuoi che entrambi vengano eseguiti completamente automaticamente, usi 2. A 3, puoi solo asciugare.Ottima e davvero utili la punizione sterilizzazione+asciugatura per chi come me è sempre di fretta, la durata è di 10m, qui però l'asciugatura sarà fatta a meno, ma va bene comunque. Quando su utilizzarlo l'asciugatura è davvero tutto asciutto, altri utilizzati facevano rimanere i biberon gocciolanti. Bisogna stare attenti durante e subito dopo l'utilizzo a non alzare il coperchio in quanti si corre il rischio di bruciarsi a causa del vapore. Non ho riscontrato grandi difetti, lo consiglio davvero.
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per SCF293/00 Sterilizzatore
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per SCF293/00 Sterilizzatore
Vale1234
19/06/2021
Italia
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Non ne posso più fare a meno!
Premetto che sono stata scelta per testare il nuovo sterilizzatore Philips Avent 4 in 1. Scrivo questa recensione senza essere stata in alcun modo influenzata dalla casa madre. La prima cosa che mi ha colpito quando ho letto le caratteristiche è stata la funzione di asciugatura: non so descrivere quanto è comodo sapere che una volta partito l'apparecchio ce ne si può dimenticare e trovare tutto perfettamente pronto all'uso! Ho avuto modo di testarlo ormai da due settimane e posso dire che finora non ho avuto problemi di malfunzionamento: sterilizza e asciuga perfettamente e nei tempi previsti! Sì, perché un'altra splendida caratteristica di questo sterilizzatore è che fa tutto in 40 minuti. A qualcuno potrebbero sembrare troppi, ma con un minimo di organizzazione non si rischia di restare senza biberon. E se anche dovesse succedere, si può scegliere di far partire la sola sterilizzazione o la sola asciugatura, a seconda delle esigenze. Il vano per inserire i biberon ne accoglie 6, ma con un po' di destrezza ce ne riescono a stare anche un po' di più. La parte superiore invece ospita benissimo tutte le tettarelle e svariati ciucci, senza farli accavallare uno sull'altro ma perfettamente disposti sul ripiano. Personalmente con questo sterilizzatore sono più tranquilla perché lo faccio partire una volta al giorno con tutti i biberon e i ciucci per il giorno dopo, senza imprevisti! Un'altra nota positiva è che non emana troppo vapore: con altri apparecchi ero costretta ad accendere la cappa della cucina, mentre in questo caso non è necessario. Per concludere, posso affermare con assoluta certezza che questo sterilizzatore è molto valido ed è un enorme aiuto per tutti i genitori, lo consiglio ad occhi chiusi!
Pro
Completezza delle operazioni
Contro
Un leggero rumore nella fase di asciugatura, ma tollerabile
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per SCF293/00 Sterilizzatore
Sì, consiglio questo prodotto
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lolly91
18/06/2021
Italia
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eccellente prodotto consigliatissimo
Questo sterilizzatore è perfetto, molto capiente, facilissimo da usare basta premere un bottone. Il ciclo è breve e finché non si è raffreddato non consente di avviare un nuovo ciclo, cosa ottima per evitare che vada a secco cioè senza acqua. Ricevuto per regalo, è uno sterilizzatore completo per sterilizzare ogni cosa del mio bambino e non solo. ha due vani, uno più alto, ideale per biberon e tiralatte, il secondo per ciucci tettarelle o piccoli articoli. Lo stile è moderno, ma questo poco interessa, la funzionalità è ottimale. Semplicissimo da preparare, versati 100ml d'acqua pulita nell'apposito contenitore si installa il primo cestello più grande, dove possono alloggiare fino a n.6 biberon (o altri prodotti), installato il secondo cestello, per le minuterie, dove alloggiare ghiere tettarelle e coppette (e altri elementi di minor grandezza). Coperchio. Presa inserita. Pulsante premuto. Via. Pochi minuti e la piastra si scalda, vaporizza l'acqua e sterilizza tutto in circa 40 minuti. Una volta terminato il ciclo si spegne da solo. Ottimo. Facile da pulire e le sue molteplici possibilità di funzionamento lo rendono versatile. Comodo anche il cestello minuterie per la lavastoviglie.
Pro
Davvero un ottimo prodotto. Pratico, compatto, efficiente. Lo consiglio vivamente perché è pratico e indispensabile se non si ha un microonde
Contro
nessun contro
Questa revisione è stata effettuata per SCF293/00 Sterilizzatore
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Sulla base di un'indagine online del 2023 sulla soddisfazione dei clienti condotta a livello globale su un campione di più di 10.109 donne consumatrici di marchi e prodotti per la cura dei bambini.
Escherichia coli, Pseudomonas aeruginosa, Staphylococcus aureus, Streptococcus agalactiae, Cronobacter sakazakii, Salmonella enterica, Listeria monocytogenes. I risultati dei test sono stati forniti da un laboratorio indipendente.
Durante il periodo di transizione potrebbero essere consegnate sia le confezioni in carta vecchie che quelle nuove