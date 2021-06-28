Premetto che sono stata scelta per testare il nuovo sterilizzatore Philips Avent 4 in 1. Scrivo questa recensione senza essere stata in alcun modo influenzata dalla casa madre. La prima cosa che mi ha colpito quando ho letto le caratteristiche è stata la funzione di asciugatura: non so descrivere quanto è comodo sapere che una volta partito l'apparecchio ce ne si può dimenticare e trovare tutto perfettamente pronto all'uso! Ho avuto modo di testarlo ormai da due settimane e posso dire che finora non ho avuto problemi di malfunzionamento: sterilizza e asciuga perfettamente e nei tempi previsti! Sì, perché un'altra splendida caratteristica di questo sterilizzatore è che fa tutto in 40 minuti. A qualcuno potrebbero sembrare troppi, ma con un minimo di organizzazione non si rischia di restare senza biberon. E se anche dovesse succedere, si può scegliere di far partire la sola sterilizzazione o la sola asciugatura, a seconda delle esigenze. Il vano per inserire i biberon ne accoglie 6, ma con un po' di destrezza ce ne riescono a stare anche un po' di più. La parte superiore invece ospita benissimo tutte le tettarelle e svariati ciucci, senza farli accavallare uno sull'altro ma perfettamente disposti sul ripiano. Personalmente con questo sterilizzatore sono più tranquilla perché lo faccio partire una volta al giorno con tutti i biberon e i ciucci per il giorno dopo, senza imprevisti! Un'altra nota positiva è che non emana troppo vapore: con altri apparecchi ero costretta ad accendere la cappa della cucina, mentre in questo caso non è necessario. Per concludere, posso affermare con assoluta certezza che questo sterilizzatore è molto valido ed è un enorme aiuto per tutti i genitori, lo consiglio ad occhi chiusi!