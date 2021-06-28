ProdottiSupporto

Paga con Klarna

Garanzia di 2 anni

Omaggio di benvenuto €10*

Reso entro 30 giorni

Tutte le serie

  • Sterilizza, asciuga e conserva
  • Sterilizza, asciuga e conserva
  • Sterilizza, asciuga e conserva
  • Sterilizza, asciuga e conserva
  • Sterilizza, asciuga e conserva
  • Sterilizza, asciuga e conserva
  • Sterilizza, asciuga e conserva
  • Sterilizza, asciuga e conserva
  • Sterilizza, asciuga e conserva
  • Sterilizza, asciuga e conserva
  • Sterilizza, asciuga e conserva
  • Sterilizza, asciuga e conserva
  • Sterilizza, asciuga e conserva
  • Sterilizza, asciuga e conserva
  • Sterilizza, asciuga e conserva
  • Sterilizza, asciuga e conserva
  • Sterilizza, asciuga e conserva
  • Sterilizza, asciuga e conserva
  • Sterilizza, asciuga e conserva
  • Sterilizza, asciuga e conserva
  • Sterilizza, asciuga e conserva
  • Sterilizza, asciuga e conserva

-20% di sconto con codice: WBFW26

Philips AventSterilizzatore

SCF293/00

4.8
| (18) Recensioni | 100% di utenti consiglia questo prodotto
Sterilizza, asciuga e conserva
Preparati per la poppata del bambino in 40 minuti. Lo sterilizzatore e asciugatrice per biberon Premium utilizza getti di aria filtrata per asciugare i biberon prima di spegnersi. Lo sterilizzatore è rapido e igienico, eliminando il 99,9% dei germi* per offrire la massima tranquillità a ogni poppata.
Vedi tutti i vantaggi

Risparmia 20%

WBFW26
Philips Avent #1 Recommended brand by moms worldwide Icon [9crop-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [master-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [com-mig]

il marchio più consigliato dalle mamme di tutto il mondo1

Vapore potente per sterilizzare e aria filtrata per asciugare

Sterilizza, asciuga e conserva

  • Sterilizzatore/asciugatrice per biberon

  • Premium

Say goodbye to harmful bacteria

Say goodbye to harmful bacteria

Sterilizing is gentle, effective and chemical-free with Philips Avent. Every sterilizer uses the power of pure steam – nothing more, nothing less – to kill 99.9% of harmful germs*.

Un ciclo completo di sterilizzazione e asciugatura dura solo 40 minuti

Un ciclo completo di sterilizzazione e asciugatura dura solo 40 minuti

In soli 40 minuti i biberon sono pronti per la prossima poppata del bambino. Dopo una potente sterilizzazione a vapore, un getto mirato di aria filtrata asciuga biberon e accessori, rendendoli subito pronti per l'uso.

Designed to reduce the chance of unpleasant odors

Designed to reduce the chance of unpleasant odors

Our new drip tray protects the heating plate from milk droplets, reducing the chance of unpleasant odors.

Specifiche tecniche

Ottieni assistenza per questo prodotto

Trova domande frequenti, manuali utente, informazioni sulla sicurezza e suggerimenti

Trova un pezzo di ricambio o un accessorio

Vai a Ricambi e accessori

Parti e accessori

Recensioni

Queste recensioni sono gestite da Bazaarvoice e sono conformi alla Politica di autenticità della suddetta, con il supporto di tecnologie antifrode e controlli manuali. Per ulteriori dettagli, consulta la pagina
Le valutazioni dei prodotti e le classificazioni in stelle da parte degli utenti sono utili a tutti i clienti. Consentono di ottenere maggiori informazioni rilevanti per l'acquisto dei prodotti. I clienti che hanno acquistato un prodotto online o nel punto vendita possono inviare una recensione

4.8

su 5

18

Recensioni

100%

di utenti consiglia questo prodotto

2
1

28/06/2021

Italia

Italia

PRODOTTO OTTIMO CONSIGLIATO

Utilizzo questo Sterilizzatore da un po' e mi sto trovando davvero bene. Il design è abbastanza semplice e moderno. È stato semplicissimo montarlo ed è partico e leggere da smontare e pulire. Non necessitano istruzioni per utilizzarlo perché davvero molto semplice e intuitivo. Ci sono 3 posizioni nella manopola rotante. 1. Sterilizzare, 2. Automatico e 3. Essiccazione. Se vuoi solo sterilizzare senza asciugare, usa 1. Se vuoi che entrambi vengano eseguiti completamente automaticamente, usi 2. A 3, puoi solo asciugare.Ottima e davvero utili la punizione sterilizzazione+asciugatura per chi come me è sempre di fretta, la durata è di 10m, qui però l'asciugatura sarà fatta a meno, ma va bene comunque. Quando su utilizzarlo l'asciugatura è davvero tutto asciutto, altri utilizzati facevano rimanere i biberon gocciolanti. Bisogna stare attenti durante e subito dopo l'utilizzo a non alzare il coperchio in quanti si corre il rischio di bruciarsi a causa del vapore. Non ho riscontrato grandi difetti, lo consiglio davvero.

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per SCF293/00 Sterilizzatore

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per SCF293/00 Sterilizzatore

19/06/2021

Italia

Italia

Non ne posso più fare a meno!

Premetto che sono stata scelta per testare il nuovo sterilizzatore Philips Avent 4 in 1. Scrivo questa recensione senza essere stata in alcun modo influenzata dalla casa madre. La prima cosa che mi ha colpito quando ho letto le caratteristiche è stata la funzione di asciugatura: non so descrivere quanto è comodo sapere che una volta partito l'apparecchio ce ne si può dimenticare e trovare tutto perfettamente pronto all'uso! Ho avuto modo di testarlo ormai da due settimane e posso dire che finora non ho avuto problemi di malfunzionamento: sterilizza e asciuga perfettamente e nei tempi previsti! Sì, perché un'altra splendida caratteristica di questo sterilizzatore è che fa tutto in 40 minuti. A qualcuno potrebbero sembrare troppi, ma con un minimo di organizzazione non si rischia di restare senza biberon. E se anche dovesse succedere, si può scegliere di far partire la sola sterilizzazione o la sola asciugatura, a seconda delle esigenze. Il vano per inserire i biberon ne accoglie 6, ma con un po' di destrezza ce ne riescono a stare anche un po' di più. La parte superiore invece ospita benissimo tutte le tettarelle e svariati ciucci, senza farli accavallare uno sull'altro ma perfettamente disposti sul ripiano. Personalmente con questo sterilizzatore sono più tranquilla perché lo faccio partire una volta al giorno con tutti i biberon e i ciucci per il giorno dopo, senza imprevisti! Un'altra nota positiva è che non emana troppo vapore: con altri apparecchi ero costretta ad accendere la cappa della cucina, mentre in questo caso non è necessario. Per concludere, posso affermare con assoluta certezza che questo sterilizzatore è molto valido ed è un enorme aiuto per tutti i genitori, lo consiglio ad occhi chiusi!

Pro

Completezza delle operazioni

Contro

Un leggero rumore nella fase di asciugatura, ma tollerabile

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per SCF293/00 Sterilizzatore

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per SCF293/00 Sterilizzatore

18/06/2021

Italia

Italia

eccellente prodotto consigliatissimo

Questo sterilizzatore è perfetto, molto capiente, facilissimo da usare basta premere un bottone. Il ciclo è breve e finché non si è raffreddato non consente di avviare un nuovo ciclo, cosa ottima per evitare che vada a secco cioè senza acqua. Ricevuto per regalo, è uno sterilizzatore completo per sterilizzare ogni cosa del mio bambino e non solo. ha due vani, uno più alto, ideale per biberon e tiralatte, il secondo per ciucci tettarelle o piccoli articoli. Lo stile è moderno, ma questo poco interessa, la funzionalità è ottimale. Semplicissimo da preparare, versati 100ml d'acqua pulita nell'apposito contenitore si installa il primo cestello più grande, dove possono alloggiare fino a n.6 biberon (o altri prodotti), installato il secondo cestello, per le minuterie, dove alloggiare ghiere tettarelle e coppette (e altri elementi di minor grandezza). Coperchio. Presa inserita. Pulsante premuto. Via. Pochi minuti e la piastra si scalda, vaporizza l'acqua e sterilizza tutto in circa 40 minuti. Una volta terminato il ciclo si spegne da solo. Ottimo. Facile da pulire e le sue molteplici possibilità di funzionamento lo rendono versatile. Comodo anche il cestello minuterie per la lavastoviglie.

Pro

Davvero un ottimo prodotto. Pratico, compatto, efficiente. Lo consiglio vivamente perché è pratico e indispensabile se non si ha un microonde

Contro

nessun contro

Questa revisione è stata effettuata per SCF293/00 Sterilizzatore

Questa revisione è stata effettuata per SCF293/00 Sterilizzatore

Iscriviti alla newsletter Philips per ricevere offerte esclusive

  • Offerte esclusive per gli iscritti e accesso anticipato alle vendite.
  • Accesso anticipato alle offerte.
  • Notizie sul lancio di prodotti e consigli per uno stile di vita sano.
  • Consigli degli esperti e idee

Desidero ricevere comunicazioni promozionali sui prodotti, servizi, eventi e promozioni Philips, in base alle mie preferenze e al mio comportamento. Posso annullare l’iscrizione in qualsiasi momento.

  • Offerte esclusive per gli iscritti e accesso anticipato alle vendite.
  • Accesso anticipato alle offerte.
  • Notizie sul lancio di prodotti e consigli per uno stile di vita sano.
  • Consigli degli esperti e idee
Esclusioni di responsabilità

  1. Sulla base di un'indagine online del 2023 sulla soddisfazione dei clienti condotta a livello globale su un campione di più di 10.109 donne consumatrici di marchi e prodotti per la cura dei bambini. 

  1. Escherichia coli, Pseudomonas aeruginosa, Staphylococcus aureus, Streptococcus agalactiae, Cronobacter sakazakii, Salmonella enterica, Listeria monocytogenes. I risultati dei test sono stati forniti da un laboratorio indipendente.

  2. Durante il periodo di transizione potrebbero essere consegnate sia le confezioni in carta vecchie che quelle nuove