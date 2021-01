Sterilizza, asciuga e conserva

Preparati per la poppata del bambino in 40 minuti. Lo sterilizzatore e asciugatrice per biberon Premium utilizza getti di aria filtrata per asciugare i biberon prima di spegnersi. Lo sterilizzatore è rapido e igienico, eliminando il 99,9% dei germi* per offrire la massima tranquillità a ogni poppata. Scopri tutti i vantaggi