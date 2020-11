Esclusivo design a 4 strati per una pelle sempre asciutta

1. Strato superiore ultra morbido con barriera anatomica per tenere il seno sempre asciutto. 2. Strato ultra assorbente e imbottito ancora più comodo. 3. Parte interna ultra assorbente per evitare ogni imbarazzo. 4. Strato esterno ultra traspirante per evitare fastidi. Antiscivolo con striscia adesiva per tenere ferme le coppette.