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Secondi
Fuori produzione
SCF254/60
Comfort e discrezione
Esclusive coppette assorbilatte Philips Avent SCF254/60 progettate per farti restare asciutta e rilassata durante il giorno
SCF395/01
SCF395/31
SCF396/31
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SCF430/20
SCF430/10
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SCF391/11
SCF396/11
60 coppette per il giorno
Ultrasottili con contorni modellati. Striscia adesiva per una perfetta aderenza.
Antiscivolo grazie ai nastri adesivi per mantenere in posizione la coppetta assorbilatte.
Sviluppate in collaborazione con un'ostetrica e un consulente per l'allattamento che aiuta le mamme nell'allattamento al seno da 20 anni.
Trova domande frequenti, manuali utente, informazioni sulla sicurezza e suggerimenti
Recensioni
Sulla base di un'indagine online del 2023 sulla soddisfazione dei clienti condotta a livello globale su un campione di più di 10.109 donne consumatrici di marchi e prodotti per la cura dei bambini.