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Fuori produzione

Philips AventCoppette assorbilatte monouso

SCF254/60

Comfort e discrezione

Esclusive coppette assorbilatte Philips Avent SCF254/60 progettate per farti restare asciutta e rilassata durante il giorno

Vedi tutti i vantaggi
Philips Avent #1 Recommended brand by moms worldwide Icon [9crop-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [master-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [com-mig]

Il marchio più consigliato dalle mamme di tutto il mondo1

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Coppette assorbilatte Philips Avent

Comfort e discrezione

  • 60 coppette per il giorno

Invisibili sotto i vestiti

Invisibili sotto i vestiti

Ultrasottili con contorni modellati. Striscia adesiva per una perfetta aderenza.

Antiscivolo con nastri adesivi

Antiscivolo grazie ai nastri adesivi per mantenere in posizione la coppetta assorbilatte.

Sviluppate con gli esperti dell'allattamento

Sviluppate in collaborazione con un'ostetrica e un consulente per l'allattamento che aiuta le mamme nell'allattamento al seno da 20 anni.

Specifiche tecniche

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Esclusioni di responsabilità

  1. Sulla base di un'indagine online del 2023 sulla soddisfazione dei clienti condotta a livello globale su un campione di più di 10.109 donne consumatrici di marchi e prodotti per la cura dei bambini. 