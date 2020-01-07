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Philips AventParacapezzoli

SCF153/03

4.5
| (14) Recensioni | 85% di utenti consiglia questo prodotto
Per allattare più a lungo con la massima comodità*
I paracapezzoli sono pensati per aiutarti nell'allattamento al seno in caso di fastidi ai capezzoli o problemi di attaccamento. Il design a farfalla ultrasottile dei nostri paracapezzoli facilita il contatto del bambino con il seno e favorisce il legame tra la mamma e il suo piccolo.
Vedi tutti i vantaggi
Philips Avent #1 Recommended brand by moms worldwide Icon [9crop-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [master-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [com-mig]

Il marchio più consigliato dalle mamme di tutto il mondo1

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Facilita l'attaccamento ed è delicato sulla pelle*

Per allattare più a lungo con la massima comodità*

  • La forma favorisce il contatto fisico

  • Proteggono i capezzoli irritati

  • Medio (21 mm)

  • 2 pz.

La forma favorisce il contatto fisico tra mamma e bimbo

La forma favorisce il contatto fisico tra mamma e bimbo

Il design a farfalla ultrasottile dei nostri paracapezzoli è progettato per il contatto pelle a pelle con il tuo bimbo. Grazie a questa forma, non solo il naso, ma anche il mento è a contatto con il seno, consentendo al bambino di sentire l'odore della mamma e di stare a contatto con la sua pelle. Posiziona il paracapezzoli sopra il centro del capezzolo per assicurarti che il bambino possa attaccarsi correttamente a tutta l'areola. Goditi il legame con il tuo piccolo proteggendo i tuoi capezzoli.

Progettato per favorire l'allattamento al seno

Progettato per favorire l'allattamento al seno

Abbiamo progettato i nostri paracapezzoli per aiutare i bambini con problemi di attaccamento precoce e per aiutarti ad allattare più a lungo*. Per le mamme con capezzoli introflessi o piatti e per i bambini con anomalie orali o una tecnica di suzione debole, il paracapezzoli può fornire una tettarella per l'attaccamento, mantenendo una posizione sporgente durante le pause tra una poppata e l'altra.

Per capezzoli sensibili, irritati o doloranti

Per capezzoli sensibili, irritati o doloranti

I paracapezzoli sono progettati per offrire comfort e un'erogazione più delicata per i capezzoli irritati, screpolati o dolorosi. Possono aiutare a ridurre lo sfregamento e lo stiramento dei capezzoli durante l'allattamento al seno, in modo da poter offrire al tuo bambino il latte migliore nel massimo comfort.

Specifiche tecniche

Ottieni assistenza per questo prodotto

Trova domande frequenti, manuali utente, informazioni sulla sicurezza e suggerimenti

Recensioni

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4.5

su 5

14

Recensioni

85%

di utenti consiglia questo prodotto

4
3

07/01/2020

United Kingdom

United Kingdom

Effective!

This shield makes it so much easier when breastfeeding. They eased the pain a lot, I am very confident I can stop using them soon without worry. An excellent idea, glad I found this product!

Pro

Work as intended, no pain!

Contro

Found it a bit fiddly at first.

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per SCF153/03 Nipple Shield

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per SCF153/03 Nipple Shield

06/01/2020

United Kingdom

United Kingdom

Great features

These made breast feeding amazing they were absolutely a dream to use without rubbing and vertically cause zero pain

Pro

Nothing koi

Contro

Nothing

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per SCF153/03 Nipple Shield

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per SCF153/03 Nipple Shield

18/12/2019

United Kingdom

United Kingdom

Amazing product

I really love this product it’s saved me from a bruise nipples... I was in so much pain at first but with this shields breastfeeding was so pleasant I would definitely recommend this product

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per SCF153/03 Nipple Shield

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per SCF153/03 Nipple Shield

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Esclusioni di responsabilità

  1. Sulla base di un'indagine online del 2023 sulla soddisfazione dei clienti condotta a livello globale su un campione di più di 10.109 donne consumatrici di marchi e prodotti per la cura dei bambini. 

  1. In caso di capezzoli introflessi o piatti, irritati, sensibili, screpolati, doloranti e per alcuni bimbi con problemi di attaccamento

  2. 0% BPA, in conformità al regolamento UE 10/2011

  3. Questa sezione contiene le opinioni dei consumatori sul prodotto. Philips si dissocia dai contenuti inseriti dai consumatori in questa sezione; di conseguenza, qualsiasi informazione tecnica e/o suggerimento qui contenuti sull'uso del prodotto non è da intendersi come un'informazione ufficiale di Philips.