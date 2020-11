Progettato per adattarsi

I paracapezzoli sono disponibili in due dimensioni per adattarsi meglio al seno. I paracapezzoli piccoli si adattano a capezzoli dal diametro minimo di 12 mm e quelli medi a capezzoli dal diametro massimo di 21 mm. Per trovare le dimensioni adatte a te, mettiti comoda e posiziona uno degli anelli perforati sopra il capezzolo. Ruota il paracapezzoli in senso orario e guida il capezzolo nell'incavo, quindi stendi la base del paracapezzoli intorno all'areola. Se ci sono 2 mm di spazio tra il capezzolo e il silicone, è la dimensione giusta. Suggerimento: le dimensioni si basano sul capezzolo e non sull'areola. Non sei sicura? Chiedi assistenza al tuo professionista della salute.