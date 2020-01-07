Paga con Klarna
Garanzia di 2 anni
La forma favorisce il contatto fisico
Proteggono i capezzoli irritati
Medio (21 mm)
2 pz.
Il design a farfalla ultrasottile dei nostri paracapezzoli è progettato per il contatto pelle a pelle con il tuo bimbo. Grazie a questa forma, non solo il naso, ma anche il mento è a contatto con il seno, consentendo al bambino di sentire l'odore della mamma e di stare a contatto con la sua pelle. Posiziona il paracapezzoli sopra il centro del capezzolo per assicurarti che il bambino possa attaccarsi correttamente a tutta l'areola. Goditi il legame con il tuo piccolo proteggendo i tuoi capezzoli.
Abbiamo progettato i nostri paracapezzoli per aiutare i bambini con problemi di attaccamento precoce e per aiutarti ad allattare più a lungo*. Per le mamme con capezzoli introflessi o piatti e per i bambini con anomalie orali o una tecnica di suzione debole, il paracapezzoli può fornire una tettarella per l'attaccamento, mantenendo una posizione sporgente durante le pause tra una poppata e l'altra.
I paracapezzoli sono progettati per offrire comfort e un'erogazione più delicata per i capezzoli irritati, screpolati o dolorosi. Possono aiutare a ridurre lo sfregamento e lo stiramento dei capezzoli durante l'allattamento al seno, in modo da poter offrire al tuo bambino il latte migliore nel massimo comfort.
4.5
su 5
14
Recensioni
85%
di utenti consiglia questo prodotto
MrsCat93
07/01/2020
United Kingdom
Parte della promozione
Effective!
This shield makes it so much easier when breastfeeding. They eased the pain a lot, I am very confident I can stop using them soon without worry. An excellent idea, glad I found this product!
Pro
Work as intended, no pain!
Contro
Found it a bit fiddly at first.
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per SCF153/03 Nipple Shield
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per SCF153/03 Nipple Shield
Abbiii
06/01/2020
United Kingdom
Parte della promozione
Great features
These made breast feeding amazing they were absolutely a dream to use without rubbing and vertically cause zero pain
Pro
Nothing koi
Contro
Nothing
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per SCF153/03 Nipple Shield
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per SCF153/03 Nipple Shield
18/12/2019
United Kingdom
Parte della promozione
Amazing product
I really love this product it’s saved me from a bruise nipples... I was in so much pain at first but with this shields breastfeeding was so pleasant I would definitely recommend this product
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per SCF153/03 Nipple Shield
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per SCF153/03 Nipple Shield
Sulla base di un'indagine online del 2023 sulla soddisfazione dei clienti condotta a livello globale su un campione di più di 10.109 donne consumatrici di marchi e prodotti per la cura dei bambini.
In caso di capezzoli introflessi o piatti, irritati, sensibili, screpolati, doloranti e per alcuni bimbi con problemi di attaccamento
0% BPA, in conformità al regolamento UE 10/2011
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