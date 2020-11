Un dispositivo per capezzoli introflessi o piatti

Il problema dei capezzoli introflessi o non protrattili interessa fino al 10% delle donne causando disagio psicologico e rendendo difficile l'allattamento al seno per madre e bambino. Normalmente, la suzione del bambino dovrebbe estrarre il capezzolo. In caso contrario, Niplette™ è una soluzione semplice e confortevole che può essere di aiuto. Questo dispositivo rende possibile e comodo l'allattamento al seno per le donne con capezzoli introflessi o piatti senza la necessità di chirurgia invasiva*. Niplette è costituito da una tettarella trasparente chiusa da una flangia sigillante collegata a una valvola e a un tubicino per siringa.