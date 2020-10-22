ProdottiSupporto

Paga con Klarna

Garanzia di 2 anni

Omaggio di benvenuto €10*

Reso entro 30 giorni

Philips Avent SCF040/27 Tettarella Natural

Fuori produzione

Supporto

Philips AventSCF040/27 Tettarella Natural

SCF040/27

Philips Avent SCF040/27 Tettarella Natural

Fuori produzione

Vai al negozio

Accedi o crea un account

Registra il prodotto

Avrai accesso immediato a manuali, assistenza personalizzata e altro ancora. Inoltre, è facile e veloce.

Registra ora

Manuali e documentazione

Istruzioni per l'uso

  • PDF file, 820.8 kB
  • 22 October 2020

Domande frequenti

Risoluzione dei problemi