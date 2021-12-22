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Fuori produzione

Philips AventSCF040/27 Tettarella Natural

SCF040/27

3.3
| (3) Recensioni
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Allattamento naturale grazie all'ampia tettarella sagomata

Allattamento naturale grazie all'ampia tettarella sagomata

L'ampia tettarella dalla forma anatomica consente un allattamento simile a quello al seno e aiuta il tuo bambino a passare facilmente dall'allattamento al seno a quello al biberon.

Tettarella ultra morbida progettata per riprodurre la sensazione del seno

Tettarella ultra morbida progettata per riprodurre la sensazione del seno

La tettarella ha una consistenza ultramorbida, progettata per riprodurre la sensazione del seno.

Design flessibile a spirale combinato con petali per il massimo comfort

Design flessibile a spirale combinato con petali per il massimo comfort

Design flessibile a spirale, in combinazione con i nostri esclusivi petali, per creare una tettarella flessibile che consenta una nutrizione più naturale senza collassare.

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Recensioni

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3.3

su 5

3

Recensioni

3
2

22/12/2021

Deutschland

Deutschland

Compratore verificato

Die beste

Sie sind die beste, aber leider gibt's nicht mehr.

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per SCF040/27 Natural-Sauger

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per SCF040/27 Natural-Sauger

25/04/2021

Deutschland

Deutschland

Super gute Sauger - Verpackungen nicht zeitgemäß

Wir benutzen die Sauger schon bei Kind 2 allerdings erst nach je 1,5 Jahren stillen ... die Ablösung fiel aber leicht ... Weswegen ich das hier schreibe: liebes Philipps-Team: Muss es eine nicht recycelbare Hartplasteverpackung sein? Jede Mutter sterilisiert und wäscht die Sauger vorher! Wozu dieser Verpackungswahnsinn? Unseren Kindern zur Liebe bitte umdenken!!!

Pro

Gute Sauger auch in Kombination mit der Brust

Contro

Verpackung = Umweltkatastrophe!!!

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per SCF040/27 Natural-Sauger

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per SCF040/27 Natural-Sauger

06/07/2022

Suisse

Suisse

Sauger unbrauchbar

Die Sauger ziehen sich beim Trinken immer ein. Bereits habe ich 4x neue Sauger gekauft und hatte immer das selbe Problem. Das problem ist bereits seit mehreren jahren bekannt. Bereits bei meinem anderen Kind hatte ich das selbe vor drei Jahren. Ich besitze vieles von philips und muss jetzt leider auf eine andere Marke umstellen

Questa revisione è stata effettuata per SCF040/27 Natural-Sauger

Questa revisione è stata effettuata per SCF040/27 Natural-Sauger

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  • Accesso anticipato alle offerte.
  • Notizie sul lancio di prodotti e consigli per uno stile di vita sano.
  • Consigli degli esperti e idee