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Fuori produzione
SCF040/27
L'ampia tettarella dalla forma anatomica consente un allattamento simile a quello al seno e aiuta il tuo bambino a passare facilmente dall'allattamento al seno a quello al biberon.
La tettarella ha una consistenza ultramorbida, progettata per riprodurre la sensazione del seno.
Design flessibile a spirale, in combinazione con i nostri esclusivi petali, per creare una tettarella flessibile che consenta una nutrizione più naturale senza collassare.
3.3
su 5
3
Recensioni
ColdBlood
22/12/2021
Deutschland
Compratore verificato
Die beste
Sie sind die beste, aber leider gibt's nicht mehr.
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per SCF040/27 Natural-Sauger
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per SCF040/27 Natural-Sauger
Katrin 1982
25/04/2021
Deutschland
Super gute Sauger - Verpackungen nicht zeitgemäß
Wir benutzen die Sauger schon bei Kind 2 allerdings erst nach je 1,5 Jahren stillen ... die Ablösung fiel aber leicht ... Weswegen ich das hier schreibe: liebes Philipps-Team: Muss es eine nicht recycelbare Hartplasteverpackung sein? Jede Mutter sterilisiert und wäscht die Sauger vorher! Wozu dieser Verpackungswahnsinn? Unseren Kindern zur Liebe bitte umdenken!!!
Pro
Gute Sauger auch in Kombination mit der Brust
Contro
Verpackung = Umweltkatastrophe!!!
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per SCF040/27 Natural-Sauger
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per SCF040/27 Natural-Sauger
Sarah736
06/07/2022
Suisse
Sauger unbrauchbar
Die Sauger ziehen sich beim Trinken immer ein. Bereits habe ich 4x neue Sauger gekauft und hatte immer das selbe Problem. Das problem ist bereits seit mehreren jahren bekannt. Bereits bei meinem anderen Kind hatte ich das selbe vor drei Jahren. Ich besitze vieles von philips und muss jetzt leider auf eine andere Marke umstellen
Questa revisione è stata effettuata per SCF040/27 Natural-Sauger
Questa revisione è stata effettuata per SCF040/27 Natural-Sauger