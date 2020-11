Clinicamente testato per ridurre notevolmente l'irritabilità

Sonno e alimentazione sono essenziali per la salute e il benessere del tuo bimbo. È stato eseguito uno studio clinico randomizzato per scoprire gli effetti del design del biberon sul comportamento dei bambini. È stato rivelato che il biberon Classic Philips Avent riduce notevolmente la durata dell'irritabilità di circa 28 minuti al giorno rispetto ad altri biberon (46 min vs 74 min, p=0,05), specialmente durante la notte.**