Paga con Klarna
Garanzia di 2 anni
Fuori produzione
Collegamento 100% privato
Proiettore di luce soffusa stellata
Com. a due vie e ninna nanne MP3
Avviso con vibrazione
Quando metti il tuo bimbo a letto, potrebbe essere ancora irrequieto. Per calmarlo e conciliare il suo sonno, utilizza la proiezione di luce soffusa stellata che può essere attivata dall'unità genitore o bambino (attivazione remota non disponibile in Stati Uniti e Canada).
Calma il tuo bimbo dolcemente con i brani selezionati da te e il caldo bagliore soffuso della luce notturna. Con ingresso MP3 per riprodurre una selezione personalizzata di canzoni. La musica nella stanza aiuterà il tuo bambino ad addormentarsi in un batter d'occhio. (Attivazione remota non disponibile in Stati Uniti e Canada)
La tecnologia DECT garantisce l'eliminazione completa delle interferenze con altri prodotti che trasmettono segnali, ad esempio altri baby monitor, telefoni cellulari e senza fili. La codifica dei dati assicura un collegamento protetto e riservato, per cui sarai solo tu a sentire il tuo bimbo
5.0
su 5
3
Recensioni
100%
di utenti consiglia questo prodotto
Lelina
15/07/2016
Italia
Ottimo acquisto
Non potevo spendere meglio i miei soldi! Prodotto eccezionale, facile da usare, estremamente completo. Buonissima tecnologia. L'idea delle lucine sul soffitto é favolosa, mio figlio le adora!
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per Audio Monitors SCD580/00 Baby Monitor DECT
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nandof1
17/05/2016
Italia
FUNZIONI MP3
Ottimo prodotto in tutti i sensi solo per la parte mp3 se era possibile di aggiungere un lettore mp3 nel prodotto con una memoria incorporata o con memoria esterna (sarebbe meglio esterno) cosi possiamo inserire le ninne nanne che vogliamo senza utilizzo un lettore esterno .
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Ange60
21/03/2015
Italia
Era quello che cercavo
Ottima la sensibilità del microfono nell'unità bambino, bello il design ed è completo in tutte le funzioni. Forse l'unica cosa migliorabile è l'obbligo di usare l'unità bambino in rete, se ci fosse la possibilità di usarla con batterie ricaricabili sarebbe perfetta.
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La portata di funzionamento del baby monitor varia in base all'ambiente circostante e ai fattori che causano l'interferenza.