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Fuori produzione

Philips Avent Audio MonitorsBaby Monitor DECT

SCD580/00

5
| (3) Recensioni | 100% di utenti consiglia questo prodotto
Un collegamento sicuro con il tuo bambino
Il baby monitor Philips Avent SCD580/00 offre massimo comfort e affidabilità per te e il tuo bambino. Fornisce un collegamento sicuro combinato con un'ampia gamma di funzioni calmanti. Il tuo bambino amerà il proiettore di luce soffusa.
Vedi tutti i vantaggi

Rassicurazione e benessere per te e il tuo bambino

Un collegamento sicuro con il tuo bambino

  • Collegamento 100% privato

  • Proiettore di luce soffusa stellata

  • Com. a due vie e ninna nanne MP3

  • Avviso con vibrazione

Calma il tuo bimbo con il proiettore di luce notturna stellata

Quando metti il tuo bimbo a letto, potrebbe essere ancora irrequieto. Per calmarlo e conciliare il suo sonno, utilizza la proiezione di luce soffusa stellata che può essere attivata dall'unità genitore o bambino (attivazione remota non disponibile in Stati Uniti e Canada).

Luce notturna + MP3 plug and play

Calma il tuo bimbo dolcemente con i brani selezionati da te e il caldo bagliore soffuso della luce notturna. Con ingresso MP3 per riprodurre una selezione personalizzata di canzoni. La musica nella stanza aiuterà il tuo bambino ad addormentarsi in un batter d'occhio. (Attivazione remota non disponibile in Stati Uniti e Canada)

Tecnologia DECT per assenza di interferenze e un collegamento privato al 100%

Tecnologia DECT per assenza di interferenze e un collegamento privato al 100%

La tecnologia DECT garantisce l'eliminazione completa delle interferenze con altri prodotti che trasmettono segnali, ad esempio altri baby monitor, telefoni cellulari e senza fili. La codifica dei dati assicura un collegamento protetto e riservato, per cui sarai solo tu a sentire il tuo bimbo

Specifiche tecniche

Ottieni assistenza per questo prodotto

Trova domande frequenti, manuali utente, informazioni sulla sicurezza e suggerimenti

Recensioni

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5.0

su 5

3

Recensioni

100%

di utenti consiglia questo prodotto

4
3
2
1

15/07/2016

Italia

Italia

Ottimo acquisto

Non potevo spendere meglio i miei soldi! Prodotto eccezionale, facile da usare, estremamente completo. Buonissima tecnologia. L'idea delle lucine sul soffitto é favolosa, mio figlio le adora!

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Questa revisione è stata effettuata per Audio Monitors SCD580/00 Baby Monitor DECT

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17/05/2016

Italia

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FUNZIONI MP3

Ottimo prodotto in tutti i sensi solo per la parte mp3 se era possibile di aggiungere un lettore mp3 nel prodotto con una memoria incorporata o con memoria esterna (sarebbe meglio esterno) cosi possiamo inserire le ninne nanne che vogliamo senza utilizzo un lettore esterno .

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21/03/2015

Italia

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Era quello che cercavo

Ottima la sensibilità del microfono nell'unità bambino, bello il design ed è completo in tutte le funzioni. Forse l'unica cosa migliorabile è l'obbligo di usare l'unità bambino in rete, se ci fosse la possibilità di usarla con batterie ricaricabili sarebbe perfetta.

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Esclusioni di responsabilità

  1. La portata di funzionamento del baby monitor varia in base all'ambiente circostante e ai fattori che causano l'interferenza.