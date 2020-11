Modalità intensità soffusa istantanea per una notte tranquilla

Premi il pulsante per la regolazione dell'intensità notturna per attivare all'istante la modalità notte tranquilla. In questa modalità l'intensità luminosa delle spie e del display nonché il volume degli avvisi sono ridotti. Ti basterà premere il pulsante per la regolazione dell'intensità notturna ancora una volta per tornare alla modalità di funzionamento normale.