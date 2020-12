Attivazione a distanza di ninne nanne e luce soffusa

Quando metti il tuo bimbo a letto, potrebbe ancora essere irrequieto. Per calmarlo e conciliare il suo sonno, utilizza la luce calda e soffusa attivabile dall'unità bambino o genitore (l'attivazione a distanza non è disponibile negli USA). Per calmare un bimbo irrequieto non c'è nulla di meglio che una bella ninna nanna. Da qualsiasi stanza della casa, puoi selezionare una delle 5 melodie rilassanti che conciliano il sonno del tuo bimbo in un batter d'occhio (l'attivazione a distanza non è disponibile negli USA).