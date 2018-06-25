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Garanzia di 2 anni
Fuori produzione
SCD505/00
Collegamento privato al 100%
Luce soffusa e ninne nanne
Comunicazione a 2 vie
La tecnologia DECT garantisce l'eliminazione completa delle interferenze con altri prodotti che trasmettono segnali, ad esempio altri baby monitor, telefoni cellulari e senza fili. La codifica dei dati assicura un collegamento protetto e riservato, per cui sarai solo tu a sentire il tuo bimbo
Potrai sentire anche i più piccoli rumori emessi dal tuo bambino con assoluta chiarezza. La tecnologia DECT (Digital Enhanced Cordless Telecommunications) offre un audio nitidissimo, di elevata qualità, per cui potrai sentire il tuo bimbo in qualsiasi momento.
La modalità ECO consente di ridurre la potenza di trasmissione nella stanza del bambino. In modalità ECO le unità si collegano solo quando il bambino emette un suono.
3.6
su 5
124
Recensioni
Mllecyndy
25/06/2018
France
Conquise
Je suis tout à fait conquise par ce babyphone très simple d’utilisation
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per Audio Monitors SCD505/00 Écoute-bébé DECT
Sì, consiglio questo prodotto
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Fanfan87
20/03/2014
France
Super
Pratique, petit format, fonctionne bien. Notre fille ne s'endort plus qu'avec la musique douce du baby phone dont on peut régler le volume.
Sì, consiglio questo prodotto
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Sì, consiglio questo prodotto
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Cindy
04/03/2014
France
Top!
Ce Babyphone est top! Il tiens très bien la batterie, le son est net, s'il y a du bruit autour de nous, les leds bleus nous préviennent que bébé pleure! Quand la batterie arrive à la fin, un son et un voyant nous prévient : il ne se coupe pas d'un coup. Sans oublier le rapport qualité-prix qui est plus que raisonnable. Bref, génial, je recommande vivement! ;)
Questa revisione è stata effettuata per Audio Monitors SCD505/00 Écoute-bébé DECT
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La portata di funzionamento del baby monitor varia in base all'ambiente circostante e ai fattori che causano l'interferenza.