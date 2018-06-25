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Fuori produzione

Philips Avent Audio MonitorsBaby Monitor DECT

SCD505/00

3.6
| (124) Recensioni
Il collegamento affidabile con il tuo bambino
I nostri baby monitor DECT Philips Avent ti consentono di stare vicino al tuo bimbo anche quando non sei nella stessa stanza. Assicurano una connessione affidabile con un audio cristallino, una luce notturna rassicurante e ninne nanne per te e il tuo bimbo.
Vedi tutti i vantaggi

Sicurezza totale mentre il tuo bimbo dorme

Il collegamento affidabile con il tuo bambino

  • Collegamento privato al 100%

  • Luce soffusa e ninne nanne

  • Comunicazione a 2 vie

Tecnologia DECT per assenza di interferenze e un collegamento privato al 100%

Tecnologia DECT per assenza di interferenze e un collegamento privato al 100%

La tecnologia DECT garantisce l'eliminazione completa delle interferenze con altri prodotti che trasmettono segnali, ad esempio altri baby monitor, telefoni cellulari e senza fili. La codifica dei dati assicura un collegamento protetto e riservato, per cui sarai solo tu a sentire il tuo bimbo

Audio nitido grazie alla tecnologia DECT

Audio nitido grazie alla tecnologia DECT

Potrai sentire anche i più piccoli rumori emessi dal tuo bambino con assoluta chiarezza. La tecnologia DECT (Digital Enhanced Cordless Telecommunications) offre un audio nitidissimo, di elevata qualità, per cui potrai sentire il tuo bimbo in qualsiasi momento.

Modalità ECO a risparmio energetico

Modalità ECO a risparmio energetico

La modalità ECO consente di ridurre la potenza di trasmissione nella stanza del bambino. In modalità ECO le unità si collegano solo quando il bambino emette un suono.

Specifiche tecniche

Ottieni assistenza per questo prodotto

Trova domande frequenti, manuali utente, informazioni sulla sicurezza e suggerimenti

Recensioni

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3.6

su 5

124

Recensioni

25/06/2018

France

France

Conquise

Je suis tout à fait conquise par ce babyphone très simple d’utilisation

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per Audio Monitors SCD505/00 Écoute-bébé DECT

Sì, consiglio questo prodotto

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20/03/2014

France

France

Super

Pratique, petit format, fonctionne bien. Notre fille ne s'endort plus qu'avec la musique douce du baby phone dont on peut régler le volume.

Sì, consiglio questo prodotto

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04/03/2014

France

France

Top!

Ce Babyphone est top! Il tiens très bien la batterie, le son est net, s'il y a du bruit autour de nous, les leds bleus nous préviennent que bébé pleure! Quand la batterie arrive à la fin, un son et un voyant nous prévient : il ne se coupe pas d'un coup. Sans oublier le rapport qualité-prix qui est plus que raisonnable. Bref, génial, je recommande vivement! ;)

Questa revisione è stata effettuata per Audio Monitors SCD505/00 Écoute-bébé DECT

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Esclusioni di responsabilità

  1. La portata di funzionamento del baby monitor varia in base all'ambiente circostante e ai fattori che causano l'interferenza.