Il modo naturale di nutrire il tuo bimbo tramite biberon

Una pratica confezione che include 4 biberon Natural (2 da 125 ml e 2 da 260 ml), uno scovolino per biberon e tettarella e un succhietto bianco traslucido per bimbi da 0 a 6 mesi. Il nuovo biberon rende più naturale l'allattamento con il biberon, per passare facilmente dall'allattamento al seno a quello con il biberon. Scopri tutti i vantaggi