Paga con Klarna
Garanzia di 2 anni
Fuori produzione
Natural
L'ampia tettarella dalla forma anatomica consente un allattamento simile a quello al seno e aiuta il tuo bambino a passare facilmente dal seno al biberon.
I petali all'interno della tettarella ne aumentano la morbidezza e la flessibilità senza che quest'ultima si rompa. Il tuo bambino potrà così alimentarsi in maniera più confortevole e piacevole.
L'innovativo sistema a doppia valvola è stato progettato per ridurre il rischio di coliche e di disturbi facendo entrare l'aria nel biberon anziché nel pancino del tuo bimbo.
5.0
su 5
2
Recensioni
100%
di utenti consiglia questo prodotto
sonny86
15/07/2019
Italia
ottimo
prodotto molto utile per iniziare al meglio una nuova esperienza
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per SCD290/01 Set "Prime Poppate"
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per SCD290/01 Set "Prime Poppate"
DedeMellow
02/03/2017
Italia
ottimo set per neo mamme o idea regalo
Sto utilizzando da circa due settimane i biberon più piccoli (da 125 ml) per la mia bimba di quasi 3 mesi e sono stati degli ottimi alleati per il passaggio dall’allattamento al seno ad allattamento misto, che si rende necessario data la mia prossima ripresa lavorativa. Le tettarelle sono morbide e sagomate e mia figlia non ha avuto difficoltà nell’ accettarle. Inoltre, grazie alla valvola anticoliche, non ci sono stati problemi di aria nel pancino. I biberon si smontano e rimontano facilmente e velocemente, sono di ottima qualità e di facile utilizzo e pulizia. Questo set è completo per una neo mamma essendo composto da 4 biberon natural, 2 da 125 ml (0 mesi), 2 da 260 ml (2 mesi) un succhietto trasparente da 0 mesi munito di un indispensabile coperchio protettivo e una comodissima spazzola a manico lungo per la pulizia dei biberon. Ottimo quindi per prepararsi all’arrivo di un bebè oppure come utile idea regalo. Ottimo rapporto qualità/prezzo, prodotto che ha risposto alle aspettative. All’interno trovate un piccolo manuale che vi indica le avvertenze di pulizia ed utilizzo, consiglierei però di stamparlo con caratteri più grandi in modo che sia più facilmente leggibile. L’unica pecca che ho trovato è nelle dimensioni della tettarella del ciuccio, che è leggermente grande per mia figlia che non l’ha accettato subito.
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per SCD290/01 Set "Prime Poppate"
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per SCD290/01 Set "Prime Poppate"