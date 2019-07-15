Sto utilizzando da circa due settimane i biberon più piccoli (da 125 ml) per la mia bimba di quasi 3 mesi e sono stati degli ottimi alleati per il passaggio dall’allattamento al seno ad allattamento misto, che si rende necessario data la mia prossima ripresa lavorativa. Le tettarelle sono morbide e sagomate e mia figlia non ha avuto difficoltà nell’ accettarle. Inoltre, grazie alla valvola anticoliche, non ci sono stati problemi di aria nel pancino. I biberon si smontano e rimontano facilmente e velocemente, sono di ottima qualità e di facile utilizzo e pulizia. Questo set è completo per una neo mamma essendo composto da 4 biberon natural, 2 da 125 ml (0 mesi), 2 da 260 ml (2 mesi) un succhietto trasparente da 0 mesi munito di un indispensabile coperchio protettivo e una comodissima spazzola a manico lungo per la pulizia dei biberon. Ottimo quindi per prepararsi all’arrivo di un bebè oppure come utile idea regalo. Ottimo rapporto qualità/prezzo, prodotto che ha risposto alle aspettative. All’interno trovate un piccolo manuale che vi indica le avvertenze di pulizia ed utilizzo, consiglierei però di stamparlo con caratteri più grandi in modo che sia più facilmente leggibile. L’unica pecca che ho trovato è nelle dimensioni della tettarella del ciuccio, che è leggermente grande per mia figlia che non l’ha accettato subito.