Ho testato il prodotto e mi sono trovata veramente bene. E' maneggevole e facile da utilizzare. Quasi un passatempo davanti alla TV. Non ho avuto alcun problema sulla pelle e i risultati dopo 3 settimane di utilizzo hanno incominciato a farsi vedere. Nelle gambe la peluria è molto più rada e negli inguini i peli si sono ammorbiditi e si tirano via addirittura con le mani. Credo che nel lungo periodo otterrò ottimi risultati gli stessi che otterei da un estetista ma con la comodità di starmene a casa