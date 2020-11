Tipi di pelle e di peli compatibili

Philips Lumea è efficace sui peli di colore (naturale) biondo scuro, castano e nero. Come altri trattamenti basati sulla luce, Philips Lumea NON è efficace sui peli di colore rosso, biondo chiaro e grigio. Inoltre Philips Lumea NON è adatto alla pelle molto scura.