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Secondi
Fuori produzione
Previene la ricrescita
Il sistema di epilazione a luce pulsata Lumea di Philips è ideale per prevenire la ricrescita dei peli su tutto il corpo. L'applicazione regolare di delicati impulsi di luce consente di mantenere una pelle liscia come seta tutti i giorni.
Solo per il corpo
15 minuti per parte inferiore gambe
Durata <gt/>100.000 impulsi di luce
Design cordless
Philips Lumea applica delicati impulsi di luce alla radice del pelo. L'effetto che ne consegue è la caduta naturale del pelo e l'inibizione della ricrescita. Ripetendo il trattamento con regolarità, la pelle resterà liscia giorno dopo giorno.
Studi clinici hanno dimostrato una significativa riduzione dei peli dopo due soli trattamenti eseguiti a distanza di due settimane, con risultati ottimali dopo quattro o cinque trattamenti eseguiti ogni due settimane. Per mantenere questi risultati è sufficiente ripetere i trattamenti ogni quattro/sei settimane. Il periodo di intervallo tra i trattamenti può variare in base alla ricrescita individuale.
Il funzionamento di Philips Lumea è basato sull'innovativa tecnologia IPL (Intense Pulsed Light), che deriva da quella utilizzata nei centri estetici. Philips ha adattato questa tecnologia per un utilizzo sicuro ed efficace nel comfort di casa tua. Questo innovativo sistema di rimozione dei peli superflui è stato sviluppato in collaborazione con dermatologi esperti ed è il frutto di oltre 10 anni di approfondite ricerche con oltre 1.500 volontari.
Trova domande frequenti, manuali utente, informazioni sulla sicurezza e suggerimenti
Riconoscimenti
3.9
su 5
302
Recensioni
82%
di utenti consiglia questo prodotto
frabla
08/11/2013
Italia
Prodotto Ottimo
Ho testato il prodotto e mi sono trovata veramente bene. E' maneggevole e facile da utilizzare. Quasi un passatempo davanti alla TV. Non ho avuto alcun problema sulla pelle e i risultati dopo 3 settimane di utilizzo hanno incominciato a farsi vedere. Nelle gambe la peluria è molto più rada e negli inguini i peli si sono ammorbiditi e si tirano via addirittura con le mani. Credo che nel lungo periodo otterrò ottimi risultati gli stessi che otterei da un estetista ma con la comodità di starmene a casa
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per Lumea SC2001/01 Sistema epilazione a luce pulsata
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per Lumea SC2001/01 Sistema epilazione a luce pulsata
volpe
14/03/2013
Italia
soddisfatto delle caratteristiche del prodotto
Comprato da poco, eccellente prodotto, prezzo ragionevole e molto semplice da utilizzare.
Questa revisione è stata effettuata per Lumea SC2001/00 Sistema epilazione a luce pulsata
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Cate83
17/05/2012
Italia
Prodotto eccellente
Mi sono trovata benissimo, non potrei rinunciare :-) !
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per Lumea SC2001/01 Sistema epilazione a luce pulsata
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per Lumea SC2001/01 Sistema epilazione a luce pulsata