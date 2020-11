Previene la ricrescita

Il sistema di epilazione a luce pulsata Lumea di Philips è ideale per prevenire la ricrescita dei peli sul corpo. L'applicazione regolare di delicati impulsi di luce consente di mantenere una pelle liscia come seta tutti i giorni. Edizione regalo: ladyshaver compatto per trattamento a luce pulsata incluso. Scopri tutti i vantaggi