Efficacia senza sforzo

I nostri studi hanno dimostrato una significativa riduzione dei peli dopo quattro soli trattamenti eseguiti a distanza di due settimane, con pelle liscia e priva di peli. Per mantenere questi risultati è sufficiente ripetere i trattamenti quando è necessario. L'intervallo tra i trattamenti può variare in base alla ricrescita individuale. - Per ingrandire l'immagine, fai clic su di essa nella galleria nella parte superiore di questa pagina