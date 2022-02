Può cadere, bagnarsi e continuare a funzionare.

Questo SHOQBOX Philips è fatto per resistere all'acqua e alle cadute, ed è perfetto per chi ama la vita all'aria aperta. Niente più preoccupazioni per la pioggia o gli schizzi grazie al design che protegge dall'acqua. Il rivestimento in gomma è un materiale robusto che può resistere alle gocce e alle condizioni difficili. Puoi portarlo in borsa o appenderlo allo zaino. È perfetto per tutte le situazioni in cui è richiesta una maggiore robustezza.