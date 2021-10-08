Paga con Klarna
Garanzia di 2 anni
Fuori produzione
Sistema SkinGlide
Lame GentlePrecision
Sensore BeardAdapt
Piano di rasatura personalizzato
Prova la scorrevolezza dell'avanzata tecnologia a microsfere Philips. Ispirato ai principi dell'aerodinamica sulla resistenza, gli anelli del rasoio sono rivestiti con migliaia di microsfere in materiale simile al vetro che garantiscono il massimo comfort per la pelle.
Il rasoio elettrico per pelli sensibili è dotato di lame GentlePrecision per garantire un risultato ottimale senza tirare i peli o effettuare più passaggi, anche su una barba di tre giorni.
Questo rasoio elettrico è dotato di un sensore BeardAdapt che legge la densità della tua barba. Quindi, regola automaticamente la potenza per l'azione da svolgere. Facile.
4.4
su 5
28
Recensioni
88%
di utenti consiglia questo prodotto
Frankvent
08/10/2021
Italia
Ottimo
Il migliore rasoio elettrico mai provato. Rade bene e non irrita. Precisa la consegna
Pro
Risultati, durata della carica
Contro
Niente
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per Shaver series 7000 S7960/17 Rasoio elettrico Wet & Dry
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per Shaver series 7000 S7960/17 Rasoio elettrico Wet & Dry
28/07/2021
Italia
Compratore verificato
Buone prestazioni
Ho fatto un regalo a mio marito, lui non ha ai usato un rasoio elettrico e questa è stata una vera sorpresa. Ottimo risultato e Buone prestazioni lo consiglio
Pro
leggero, maneggevole facile da usare
Contro
nessuno
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per Shaver series 7000 S7960/17 Rasoio elettrico Wet & Dry
Sì, consiglio questo prodotto
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Argo 20
01/06/2021
Italia
Compratore verificato
Ottimo prodotto molto efficace il tagliabasette
Ottimo silenzioso e performante, leggero rispetto al vecchio
Pro
Pratico e diretto
Contro
Leggero abituato al vecchio più pesante
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per Shaver series 7000 S7960/17 Rasoio elettrico Wet & Dry
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per Shaver series 7000 S7960/17 Rasoio elettrico Wet & Dry
Fonte: Euromonitor International Limited, volume delle vendite al dettaglio, secondo la definizione di rasoi per il corpo, dati 2024, ricerca condotta a ottobre 2024.