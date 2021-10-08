Eccoci qua...arrivato da qualche giorno e dopo un di attesa eccoci a provare il mio nuovo rasoio Philips. Premetto ho necessità di radermi giornalmente e il nuovo Rasoio elettrico Wet & Dry S7940/16 è ideale compagno di viaggio. Aperta la confenzione il Rasoio è già pronto e bello carico. Bagnato e disinfettato con Alcool questa volta con volto umido ho preferito cospargere le lame di schiuma e direttamente sul viso con movimenti circolatori per permettere che le testine rotanti possano operare nel modo migliore. con barba di un giorno la rasatura è subito perfetta ovviamente il movimento deve esser lento e non veloce tale da permettere alle testine di operare bene il taglio del pelo. Maneggevolezza e naturalezza oltre che precisione sono le peculiarità di tale prodotto tale da confermare efficacia della politca Philps nella cura della persona. Il prezzo stesso rende il prodotto facilmente accessibile a qualsiasi tasca ed è inutile criticare la spese se paragonata al fatto che le normali lamette, seppur di ultima generazione, non garantirebbero mai la stessa efficacia e protezione da eventuali irritazioni della pelle. Si irritazioni, perchè il prodotto in questione su pelo corto permette si il taglio a fondo tale da render la pelle vellutata ma preserva il viso da eventuali irritazioni causate da qualsivoglia lametta che su pelo corto sicuramente provocherebbe. Che dire...io trovo il Rasoio eccezionale...vero su pelo corto e con prova da ripetere su barba di qualche giorno. Magnifico possibilità di provarlo anche sotto la doccia. Risciacquo facile. Dicevo del prezzo...è molto accessibile e vale come sicuro investimento. Altre fasce hanno in più ulteriori accessori tipo la basetta per la pulizia ma come dicevo per chi come me che viaggia spesso e ha necessità di radersi ogni giorno c'e da premiare la Maneggevolezza e naturalezza nell'uso.. Dimenticavo... è possibile sincronizzare il Rasoio con App Android che ti permette indicando il tipo di pelle, se delicata con arrossamenti etc di configurare il Rasoio e stabilire incidenza della rasatura in maniera soggettiva. Ovviamente l'uso standard è altresi garantito ma questa nuovo funzione non è male sinceramente e sarà sicuramente oggetto di valutazione nel tempo. Intelligenza Artificiale finalmente la possiamo trovare anche qui. Philips si Evolve con Noi!