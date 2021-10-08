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Fuori produzione

Shaver series 7000Rasoio elettrico Wet & Dry

S7930/16

4.4
| (28) Recensioni | 88% di utenti consiglia questo prodotto
Rasatura precisa, anche su pelli sensibili
Philips Shaver Series 7000 è stato ideato per offrire una rasatura precisa e delicata. Migliorato con una guida personalizzata, sviluppata in collaborazione con i dermatologi, aiuta gli uomini a risolvere i problemi specifici della pelle. Perché ogni pelle è diversa.
Vedi tutti i vantaggi
Philips Grooming No1 Number 1 Brand logo [master-bff38b4a4b484febb6ceb2d500a5c33c] [com-mig]

N° 1 al mondo nella rasatura elettrica1

Il nostro n. 1 per le pelli sensibili

Rasatura precisa, anche su pelli sensibili

  • Sistema SkinGlide

  • Lame GentlePrecision

  • Sensore BeardAdapt

  • Piano di rasatura personalizzato

Sistema SkinGlide con microsfere per una maggiore scorrevolezza

Sistema SkinGlide con microsfere per una maggiore scorrevolezza

Prova la scorrevolezza dell'avanzata tecnologia a microsfere Philips. Ispirato ai principi dell'aerodinamica sulla resistenza, gli anelli del rasoio sono rivestiti con migliaia di microsfere in materiale simile al vetro che garantiscono il massimo comfort per la pelle.

Un rasoio per il viso dall'azione precisa ma delicata

Un rasoio per il viso dall'azione precisa ma delicata

Il rasoio elettrico per pelli sensibili è dotato di lame GentlePrecision per garantire un risultato ottimale senza tirare i peli o effettuare più passaggi, anche su una barba di tre giorni.

Le barbe folte non sono un problema

Le barbe folte non sono un problema

Questo rasoio elettrico è dotato di un sensore BeardAdapt che legge la densità della tua barba. Quindi, regola automaticamente la potenza per l'azione da svolgere. Facile.

Specifiche tecniche

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4.4

su 5

28

Recensioni

88%

di utenti consiglia questo prodotto

1

08/10/2021

Italia

Italia

Ottimo

Il migliore rasoio elettrico mai provato. Rade bene e non irrita. Precisa la consegna

Pro

Risultati, durata della carica

Contro

Niente

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per Shaver series 7000 S7960/17 Rasoio elettrico Wet & Dry

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per Shaver series 7000 S7960/17 Rasoio elettrico Wet & Dry

28/07/2021

Italia

Italia

Compratore verificato

Buone prestazioni

Ho fatto un regalo a mio marito, lui non ha ai usato un rasoio elettrico e questa è stata una vera sorpresa. Ottimo risultato e Buone prestazioni lo consiglio

Pro

leggero, maneggevole facile da usare

Contro

nessuno

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per Shaver series 7000 S7960/17 Rasoio elettrico Wet & Dry

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per Shaver series 7000 S7960/17 Rasoio elettrico Wet & Dry

01/06/2021

Italia

Italia

Compratore verificato

Ottimo prodotto molto efficace il tagliabasette

Ottimo silenzioso e performante, leggero rispetto al vecchio

Pro

Pratico e diretto

Contro

Leggero abituato al vecchio più pesante

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per Shaver series 7000 S7960/17 Rasoio elettrico Wet & Dry

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per Shaver series 7000 S7960/17 Rasoio elettrico Wet & Dry

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Esclusioni di responsabilità

  1. Fonte: Euromonitor International Limited, volume delle vendite al dettaglio, secondo la definizione di rasoi per il corpo, dati 2024, ricerca condotta a ottobre 2024. 