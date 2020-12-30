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Fuori produzione
Sistema SkinGlide
Lame GentlePrecisionPRO
Regolabarba SmartClick
Prova una rasatura più confortevole con le ghiere del sistema SkinGlide anti-attrito rivestite di microsfere. Migliaia di piccole sfere di materiale simile al vetro riducono l'attrito e la resistenza tra il rasoio e la pelle. In questo modo, il rasoio lascia la pelle liscia, garantisce una scorrevolezza ottimale e aiuta a proteggere la pelle dalle irritazioni.
Il nostro sistema di taglio ora include una tecnologia per la protezione della pelle, progettata per catturare solo i peli, non la pelle. Le lame a V allontanano la pelle dalle lame per una rasatura perfetta, anche con barba di 3 giorni.
Le nostre testine di rasatura si flettono in 5 direzioni, seguendo tutti i contorni del viso e del collo. È necessaria meno pressione per ottenere una rasatura perfetta e lo stress sulla pelle viene ridotto.
Riconoscimenti
4.1
su 5
2712
Recensioni
84%
di utenti consiglia questo prodotto
Fg04
30/12/2020
Italia
Prodotto in generale ottimo
Prodotto ottimo , forse da rivedere il regola barba poiché con l’impugnatura risulta un po’ scomodo da usare.
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per Shaver series 7000 S7370/41 Rasoio elettrico Wet & Dry
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per Shaver series 7000 S7370/41 Rasoio elettrico Wet & Dry
peppemat99
04/08/2020
Italia
Rasatura 2.0
Sono passato da un rasoio di un altro marchio blasonato ad un rasoio Philips serie 7: UN ALTRO PIANETA!!! Ero scettico sul fatto che fosse indicato anche per pelli sensibili come la mia, ma devo ricredermi. Per lavoro sono costretto a radermi ogni giorno e con questo rasoio devo ammettere che mi trovo benissimo. Oltre alla qualità dei materiali, c'è la APP che ti guida nei movimenti e registra ogni utilizzo con i relativi consigli. Lo Straconsiglio e faccio i complimenti alla casa per la buona riuscita :)
Pro
Pelle liscia e non arrossata
Contro
Doveva essere inventato prima!!!!
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per Shaver series 7000 S7370/12 Rasoio elettrico Wet & Dry
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per Shaver series 7000 S7370/12 Rasoio elettrico Wet & Dry
Caja90
04/08/2020
Italia
Consigliato!
Dopo aver fatto il Test per lo Shaver 7000 sono rimasto completamente meravigliato. Premetto che prima di utilizzare questo prodotto avevo provato altri rasoi da barba avendo sempre rossore sulla pelle e problemi a raggiungere tutti i lati del viso. Con lo Shaver 7000 ed il piano di rasatura personalizzato che offre collegando il rasoio allo Smartphone non ho più avuto problemi di rossore post rasatura! E per di più è leggero, fatto con materiali ottimi, esteticamente molto bello e grazie alle testine mobili arriva in tutte le zone del viso! Consigliatissimo!
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per Shaver series 7000 S7370/12 Rasoio elettrico Wet & Dry
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per Shaver series 7000 S7370/12 Rasoio elettrico Wet & Dry
Fonte: Euromonitor International Limited, volume delle vendite al dettaglio, secondo la definizione di rasoi per il corpo, dati 2024, ricerca condotta a ottobre 2024.
N. 1 di Philips sulle pelli sensibili*, rispetto ad altri rasoi Philips