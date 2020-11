50 minuti di rasatura senza filo

La batteria agli ioni di litio, potente e dal consumo energetico ridotto, offre due comode opzioni: ricarica di un'ora per un tempo di rasatura di 50 minuti oppure ricarica rapida per una singola rasatura completa. I modelli Shaver Series 7000 sono progettati per il funzionamento solo in modalità senza filo per garantire la sicurezza in ambienti umidi.