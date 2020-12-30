Dopo aver fatto il Test per lo Shaver 7000 sono rimasto completamente meravigliato. Premetto che prima di utilizzare questo prodotto avevo provato altri rasoi da barba avendo sempre rossore sulla pelle e problemi a raggiungere tutti i lati del viso. Con lo Shaver 7000 ed il piano di rasatura personalizzato che offre collegando il rasoio allo Smartphone non ho più avuto problemi di rossore post rasatura! E per di più è leggero, fatto con materiali ottimi, esteticamente molto bello e grazie alle testine mobili arriva in tutte le zone del viso! Consigliatissimo!