Scegli fra 2 accessori ad aggancio per ottenere il look che vuoi

Un unico strumento per ogni look. Il sistema ad aggancio rapido di permette di trasformarlo in un rasoio o in un bodygroom. Per un viso perfettamente liscio scegli il rasoio, se invece vuoi rifinire i peli del corpo, utilizza l'accessorio bodygroom.