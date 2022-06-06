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Garanzia di 2 anni
Fuori produzione
Sistema a Lame MultiPrecision
Testine MultiFlex
Rasatura Wet & Dry
Rifinitore di precisione SmartClick
Le testine Flex si muovono in 5 direzioni diverse per seguire le linee del viso e consentono al rasoio di scorrere delicatamente sul viso, riducendo al minimo la frizione.
Rasatura veloce e precisa. Il sistema a lama MultiPrecision solleva e taglia tutti i peli, anche quelli più corti, in poche passate.
Scegli come preferisci raderti. Grazie al sistema AquaTec Wet & Dry, puoi optare per una rasatura veloce e confortevole su pelle asciutta. In alternativa, su pelle bagnata - con gel o schiuma - perfino sotto la doccia.
3.9
su 5
9
Recensioni
88%
di utenti consiglia questo prodotto
Airfryer spec
06/06/2022
Nederland
Compratore verificato
Een perfect apparaat
Een perfect apparaat tegen een lage prijs , en een aanwinst in de keuken zeker met de koop app van Philips
Pro
Alles
Contro
Geen
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per Shaver series 5000 S5941/27 Elektrisch scheerapparaat voor nat en droog scheren
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per Shaver series 5000 S5941/27 Elektrisch scheerapparaat voor nat en droog scheren
hennerda
24/02/2021
Deutschland
rasierer
habe diesen trocken-naßrasiere gekauft weil er im angebot war.er hat mich voll überzeugt. ich rasierte mich immer naß mit klinge jetzt nur noch mit rasierer
Pro
gutes gerät
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per Shaver series 5000 S5941/27 Elektrischer Nass- und Trockenrasierer
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per Shaver series 5000 S5941/27 Elektrischer Nass- und Trockenrasierer
Jean Pierre Henri
08/02/2021
België
Compratore verificato
Top product
Ideaal apparaat. Zowel droog als nat scheren. Dagelijkse scheerbeurt en slechts om de veertien dagen opladen! Geen negatieve punten.
Pro
Trimmer, droog scheren, nat scheren, praktisch geruisloos en lang te gebruiken.
Contro
Geen
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per Shaver series 5000 S5941/27 Elektrisch scheerapparaat voor nat en droog scheren
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per Shaver series 5000 S5941/27 Elektrisch scheerapparaat voor nat en droog scheren
Fonte: Euromonitor International Limited, volume delle vendite al dettaglio, secondo la definizione di rasoi per il corpo, dati 2024, ricerca condotta a ottobre 2024.
Rispetto al modello Philips PowerTouch 8