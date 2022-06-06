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Fuori produzione

Shaver series 5000Rasoio elettrico Wet & Dry

S5941/27

3.9
| (9) Recensioni | 88% di utenti consiglia questo prodotto
Rasatura confortevole
Philips Shaver Series 5000 garantisce comfort alla tua routine mattutina. Le testine multiflex con movimenti indipendenti in 5 direzioni seguono le linee del tuo viso, offrendoti una rasatura confortevole e un risultato perfetto.
Vedi tutti i vantaggi
Philips Grooming No1 Number 1 Brand logo [master-bff38b4a4b484febb6ceb2d500a5c33c] [com-mig]

N° 1 al mondo nella rasatura elettrica1

Maggiore comfort, per seguire al meglio i contorni del viso*

Rasatura confortevole

  • Sistema a Lame MultiPrecision

  • Testine MultiFlex

  • Rasatura Wet & Dry

  • Rifinitore di precisione SmartClick

Le testine si muovono in 5 direzioni diverse per una rasatura confortevole

Le testine si muovono in 5 direzioni diverse per una rasatura confortevole

Le testine Flex si muovono in 5 direzioni diverse per seguire le linee del viso e consentono al rasoio di scorrere delicatamente sul viso, riducendo al minimo la frizione.

Le lame sollevano e tagliano i peli sia lunghi che corti per una rasatura rapida

Le lame sollevano e tagliano i peli sia lunghi che corti per una rasatura rapida

Rasatura veloce e precisa. Il sistema a lama MultiPrecision solleva e taglia tutti i peli, anche quelli più corti, in poche passate.

AquaTec consente una rasatura confortevole a secco, o rinfrescante sulla pelle bagnata

AquaTec consente una rasatura confortevole a secco, o rinfrescante sulla pelle bagnata

Scegli come preferisci raderti. Grazie al sistema AquaTec Wet & Dry, puoi optare per una rasatura veloce e confortevole su pelle asciutta. In alternativa, su pelle bagnata - con gel o schiuma - perfino sotto la doccia.

Specifiche tecniche

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3.9

su 5

9

Recensioni

88%

di utenti consiglia questo prodotto

3

06/06/2022

Nederland

Nederland

Compratore verificato

Een perfect apparaat

Een perfect apparaat tegen een lage prijs , en een aanwinst in de keuken zeker met de koop app van Philips

Pro

Alles

Contro

Geen

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per Shaver series 5000 S5941/27 Elektrisch scheerapparaat voor nat en droog scheren

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per Shaver series 5000 S5941/27 Elektrisch scheerapparaat voor nat en droog scheren

24/02/2021

Deutschland

Deutschland

rasierer

habe diesen trocken-naßrasiere gekauft weil er im angebot war.er hat mich voll überzeugt. ich rasierte mich immer naß mit klinge jetzt nur noch mit rasierer

Pro

gutes gerät

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per Shaver series 5000 S5941/27 Elektrischer Nass- und Trockenrasierer

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per Shaver series 5000 S5941/27 Elektrischer Nass- und Trockenrasierer

08/02/2021

België

België

Compratore verificato

Top product

Ideaal apparaat. Zowel droog als nat scheren. Dagelijkse scheerbeurt en slechts om de veertien dagen opladen! Geen negatieve punten.

Pro

Trimmer, droog scheren, nat scheren, praktisch geruisloos en lang te gebruiken.

Contro

Geen

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per Shaver series 5000 S5941/27 Elektrisch scheerapparaat voor nat en droog scheren

Sì, consiglio questo prodotto

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Esclusioni di responsabilità

  1. Fonte: Euromonitor International Limited, volume delle vendite al dettaglio, secondo la definizione di rasoi per il corpo, dati 2024, ricerca condotta a ottobre 2024. 

  1. Rispetto al modello Philips PowerTouch 8