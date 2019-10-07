Si presenta in comoda borsetta rigida dove riporre rasoi e accessori. Il rasoio è delicato sulla pelle, io personalmente lo uso sempre con un po' di schiuma da barba data la mia pelle sensibile. Il rifinitore è comodo per ripulire zone di ricrescita sul corpo più che per radere a zero, anche per parti intime in quanto è dotato di spazzoline di gomma ma non aspettatevi che porti via peluria folta poichè a quasi ogni passata bisogna risciacquarlo affinchè le lame facciano il loro dovere. Funziona con una batteria stilo che quindi andrà sostituita ma finora non si è ancora scarcata. Usato sotto la doccia. Non mi ha entusiasmato l'accessorio che si inserisce sul rasoio principale, non taglia bene e ripassando rischi quasi di graffiarti.