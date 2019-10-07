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Fuori produzione
4.1
su 5
167
Recensioni
81%
di utenti consiglia questo prodotto
Stefano
07/10/2019
Italia
Compratore verificato
ottimo prodotto
Si presenta in comoda borsetta rigida dove riporre rasoi e accessori. Il rasoio è delicato sulla pelle, io personalmente lo uso sempre con un po' di schiuma da barba data la mia pelle sensibile. Il rifinitore è comodo per ripulire zone di ricrescita sul corpo più che per radere a zero, anche per parti intime in quanto è dotato di spazzoline di gomma ma non aspettatevi che porti via peluria folta poichè a quasi ogni passata bisogna risciacquarlo affinchè le lame facciano il loro dovere. Funziona con una batteria stilo che quindi andrà sostituita ma finora non si è ancora scarcata. Usato sotto la doccia. Non mi ha entusiasmato l'accessorio che si inserisce sul rasoio principale, non taglia bene e ripassando rischi quasi di graffiarti.
Pro
utilizzo in doccia o sotto l'acqua e con schiuma da barba, borsello, rifinitore ottimo per parti intime
Contro
accessorio per radere non fa il suo dovere
Questa revisione è stata effettuata per Shaver series 5000 S5050/64 Rasoio elettrico Wet & Dry
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Bumbleebe
28/03/2019
Italia
ottimo
ottimo rasoio facile da usare, tutto incluso in una pratica custodia rigida ideale per il viaggio
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per Shaver series 5000 S5050/64 Rasoio elettrico Wet & Dry
Sì, consiglio questo prodotto
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Eddie
05/12/2018
Italia
Ottimo prodotto
Mi trovo molto bene, con una ricarica di 8 ore, lo utilizzo per una settimana. Molto comodo anche il taglia peli per il corpo che funziona con una normale batteria, strappa un pochino i peli, ma tutto sommato lo trovo comodo e molto maneggevole. Suggerirei di modificare la custodia (molto ingombrante e poco comoda): una parte con alloggiamento rasoi rigida e l'altra parte ha una retina che non permette la facile presa degli oggetti riposti.
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per Shaver series 5000 S5050/64 Rasoio elettrico Wet & Dry
Sì, consiglio questo prodotto
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