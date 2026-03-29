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Shaver series 1000 S1121/41 Wet or Dry electric shaver

S1121/41

4
| (1059) Recensioni
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4.0

su 5

1059

Recensioni

29/03/2026

Italia

Italia

Compratore verificato

Prodotto eccezionale

Ho sempre usato Philips come rasoi elettrici con cavo. Quesrto è un ottimo prodotto, leggero, scorre bene sul viso con taglio perfetto. Inoltre molto comodo senza filo.

Questa revisione è stata effettuata per Shaver 3000X Series X3053/00 Rasoio elettrico Wet & Dry

Questa revisione è stata effettuata per Shaver 3000X Series X3053/00 Rasoio elettrico Wet & Dry

24/03/2026

Italia

Italia

Compratore verificato

Philips top

Ormai saranno più di 30 anni che uso rasoi Philips e non cambierò mai. Rasatura sempre perfetta in ogni condizione

Pro

Perfetto

Contro

Nessuno

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per Shaver 3000X Series X3053/00R1 Rasoio elettrico Wet & Dry ricondizionato

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per Shaver 3000X Series X3053/00R1 Rasoio elettrico Wet & Dry ricondizionato

22/03/2026

Italia

Italia

Compratore verificato

Ottimo

Non ho mai usato un rasoio elettrico, è perfetto non ho mai avuto una barba così liscia e senza tagli

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per Shaver 3000X Series X3002/00 Rasoio elettrico Wet & Dry

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per Shaver 3000X Series X3002/00 Rasoio elettrico Wet & Dry

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  • Accesso anticipato alle offerte.
  • Notizie sul lancio di prodotti e consigli per uno stile di vita sano.
  • Consigli degli esperti e idee