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Fuori produzione
DualPrecision e GyroFlex2D
45 min di uso cordless/1 h di ricarica
Le lame DualPrecision radono alla perfezione peli lunghi e barba corta. 1. Le fessure radono i peli più lunghi. 2. I fori radono i peli più corti
Il sistema a due lame integrato nel rasoio elettrico Philips solleva ogni pelo per una rasatura confortevole e una rasatura più vicina alla pelle.
Il sistema GyroFlex 2D del rasoio si adatta facilmente alle linee del tuo volto riducendo al minimo la pressione e le irritazioni per una rasatura accurata.
4.8
su 5
4
Recensioni
100%
di utenti consiglia questo prodotto
fede46
16/08/2017
Italia
Compratore verificato
ottimo prodotto
ottimo in quanto avendo una barba difficile il rasoio si adatta perfettamente alla forma del viso inoltre sono cliente da molto e mi aspettavo il meglio da Philips e posso confermare che non ha tradito le mie attese....giudizio mio finale è.....OK
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per Shaver series 7000 SensoTouch RQ1145/16 Wet & dry electric shaver
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per Shaver series 7000 SensoTouch RQ1145/16 Wet & dry electric shaver
Lucius
10/02/2017
Italia
Compratore verificato
Ottimo prodotto
Ottima rasatura. Ottima impugnatura. Buona la durata della batteria. Consiglio l'acquisto.
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per Shaver series 7000 SensoTouch RQ1145/16 Wet & dry electric shaver
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per Shaver series 7000 SensoTouch RQ1145/16 Wet & dry electric shaver
mopy
01/09/2013
Italia
ottimo prodotto,efficiente e solido
rasoio leggero che rade a fondo seguendo le linee del viso.Rasatura perfetta come quella del rasoio da barbiere.
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per Shaver series 7000 SensoTouch RQ1145/17 Wet & dry electric shaver
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per Shaver series 7000 SensoTouch RQ1145/17 Wet & dry electric shaver