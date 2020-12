Indicatore stato batteria a 2 livelli con blocco viaggio

Il display a LED multifunzione mostra quando la batteria è scarica, quando è necessario inserire una nuova testina e quando la chiusura di sicurezza è attiva, per evitare che il prodotto si accenda accidentalmente. Per attivare la chiusura di sicurezza, basta premere per 3 secondi un pulsante qualsiasi; in questo modo, il prodotto non si attiva accidentalmente. Quando viene visualizzato un lucchetto rosso, la chiusura di sicurezza è attiva.