Acqua filtrata sul momento per un aroma di caffè più ricco

L'acqua è un ingrediente fondamentale per ogni espresso, quindi è sempre meglio filtrarla professionalmente per un gusto ottimale. Ecco perché a tutte le macchine da caffè Saeco puoi aggiungere l'innovativo filtro acqua opzionale INTENZA+, sviluppato in collaborazione con BRITA, l'azienda numero 1 al mondo nei filtri acqua. È sufficiente impostarlo in base alla durezza dell'acqua e la sua tecnologia sofisticata pensa al resto. Il risultato? Condizioni ideali dell'acqua per un espresso dall'aroma più intenso.