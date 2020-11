Supporto di ricarica e astuccio: sempre carico e pronto da portare ovunque

Il supporto di ricarica pieghevole è progettato per essere inserito anche negli spazi più angusti, per caricare il dispositivo in qualunque posto o portarlo con te quando sei in viaggio. L'astuccio protegge il rasoio durante gli spostamenti e puoi utilizzarlo anche per riporre in modo pratico il rasoio quando non viene utilizzato.