Prodotto molto utile,funzionale e maneggevole.Ho usato il rasoio sul collo su barba di una settimana (incolta) .ha rasato benissimo con pochissime passate e nessuna irritazione cutanea.Ha catturato e rasato perfino i peli piu lunghi.Estremamente pratico e veloce.I rifinitori funzionano benissimo,il regola barba ha una varia gamma di lunghezze disponibili e bastano poche passate per tagliare la barba alla lunghezza desiderata.Design elegante.Per 3 anni ho usato un rasoio e regola barba pagato 3 anni quasi lo stesso prezzo ma con resa molto piu scarsa.Per ottenere i risultati che ho ottenuto in pochi minuti con questo philips ,con il vecchio ( di altra marca) avrei dovuto impiegare almeno un'ora.