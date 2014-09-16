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Secondi
Fuori produzione
QS6160/32
Esprimi il tuo stile
Crea lo stile che cerchi con Styleshaver. Muovendo semplicemente il polso, questo styler e regolabarba a doppia funzione mette a tua disposizione tutto ciò che ti serve per creare una barba perfettamente in ordine, un effetto barba di 3 giorni o una rasatura pulita, anche con le barbe più folte.
Pro
Il rifinitore completo Philips (da 32 mm) per peli corti e barba con 12 impostazioni di regolazione della lunghezza da 0,5 mm a 10 mm consente di ottenere facilmente la lunghezza desiderata. Girando semplicemente la rotellina, puoi selezionare la lunghezza di taglio desiderata, inserendo il blocco di sicurezza. Il rifinitore in metallo dalla durata prolungata con angoli arrotondati per proteggere la pelle assicura la massima precisione del taglio.
Estraendo il pettine a lunghezza regolabile si ottiene un rifinitore di precisione con una doppia funzione. Da un lato un rifinitore ad alte prestazioni da 32 mm e dall'altro un rifinitore di precisione da 15 mm, perfetto per raggiungere zone precise, come sotto il naso e intorno alla bocca. È progettato per ottenere una rasatura perfetta, proteggendo allo stesso tempo la pelle. Inoltre, le sue dimensioni ridotte e il suo design angolato consentono di vedere facilmente le rifiniture e i ritocchi finali che si stanno eseguendo.
Il rasoio con doppia lamina consente di rimuovere facilmente i peli corti della barba e della nuca. Il rifinitore per i peli di lunghezza media, raggiunge i peli più lunghi e spessi, mentre le 2 lamine oscillanti radono tutti gli altri tipi di peli con assoluta semplicità.
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3.6
su 5
14
Recensioni
Patchouli81
16/09/2014
Italia
Prodotto eccellente
Prodotto molto utile,funzionale e maneggevole.Ho usato il rasoio sul collo su barba di una settimana (incolta) .ha rasato benissimo con pochissime passate e nessuna irritazione cutanea.Ha catturato e rasato perfino i peli piu lunghi.Estremamente pratico e veloce.I rifinitori funzionano benissimo,il regola barba ha una varia gamma di lunghezze disponibili e bastano poche passate per tagliare la barba alla lunghezza desiderata.Design elegante.Per 3 anni ho usato un rasoio e regola barba pagato 3 anni quasi lo stesso prezzo ma con resa molto piu scarsa.Per ottenere i risultati che ho ottenuto in pochi minuti con questo philips ,con il vecchio ( di altra marca) avrei dovuto impiegare almeno un'ora.
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per StyleShaver QS6160/32 rasoio e styler impermeabile
Sì, consiglio questo prodotto
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Marcogts81
10/09/2013
Italia
Ottimo regolabarba!
Ottimo regolabarba,finalmente quello che cercavo! anche la durata della batteria e ottima! complimenti!!!!
Sì, consiglio questo prodotto
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davok80
01/09/2013
Italia
Ottimo 3 in 1, ergonomico ed utilissimo
Per chi come me ama curarsi la barba nei minimi dettagli, sicuramente questo rasoio/styler non deve mancare nel proprio beauty case...impugnatura ergonomica con regola barba a 10 lunghezze da una parte e rasoio dall'altra parte, si ricarica in appena un'ora ed ha un'autonomia di circa un'ora. Comodissimo anche da portare in giro!
Sì, consiglio questo prodotto
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