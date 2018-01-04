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Fuori produzione

StyleShaverRasoio e styler impermeabile

QS6141/32

5

| (2) Recensioni | 100% di utenti consiglia questo prodotto

Crea il tuo stile

Esprimi il tuo stile con Philips StyleShaver. Ruotando semplicemente il prodotto, questo rasoio e styler per la barba con doppio uso mette a tua disposizione tutto ciò che ti serve per creare qualsiasi stile: effetto barba incolta, barba perfettamente in ordine e rasatura perfetta.

Vedi tutti i vantaggi

Taglia, definisci, radi - crea il tuo stile

Crea il tuo stile

  • Intervalli di 0,5 mm

  • Rifinitore con rasoio doppio

  • 75 min di uso cordless/4 h di ricarica

  • Rasoio a doppia lamina

Rifinitore per peli corti e barba: 12 impostazioni di lunghezza da 0,5 a 10 mm

Rifinitore per peli corti e barba: 12 impostazioni di lunghezza da 0,5 a 10 mm

Il rifinitore totalmente in metallo (da 32 mm) e il pettine con 12 impostazioni di regolazione della lunghezza ti consentono di tagliare facilmente la barba alla lunghezza desiderata. Con la rotellina di precisione, puoi selezionare esattamente la lunghezza di taglio desiderata, inserendo il blocco di sicurezza. Il rifinitore in metallo dalla durata prolungata con angoli arrotondati per proteggere la pelle assicura la massima precisione del taglio.

Nuovo rasoio a lamina: rade più velocemente del 20% rispetto a prima

Nuovo rasoio a lamina: rade più velocemente del 20% rispetto a prima

Il nuovo rasoio con doppia lamina ti consente di raderti facilmente seguendo il tuo stile. Il rifinitore per i peli di lunghezza media raggiunge i peli più lunghi e spessi, mentre le 2 lamine oscillanti radono tutti gli altri tipi di peli con assoluta semplicità.

Rifinitore completamente in metallo di 32 o 15 mm per risultati perfetti

Rifinitore completamente in metallo di 32 o 15 mm per risultati perfetti

Estraendo il pettine regolabile, si scopre un rifinitore in metallo a doppio taglio, con un lato a 32 mm per un look ad alta precisione e un lato a 15 mm per ottenere la massima precisione nei punti difficili da raggiungere. Le punte arrotondate assicurano un tocco delicato sulla pelle. Il gruppo lame di precisione, inoltre, offre una rasatura ottimale con risultati eccellenti per dettagli precisi o per raggiungere facilmente le zone sotto il naso o intorno alla bocca.

Specifiche tecniche

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Recensioni

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5.0

su 5

2

Recensioni

100%

di utenti consiglia questo prodotto

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3
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04/01/2018

Italia

Italia

Rasoio elegante e funzionale

Ottimo prodotto dal design elegante e maneggevole. Lo sto usando per regolare la barba e devo dire che è davvero ottimo. La ricarica dura parecchio e il fatto che sia anche impermeabile lo rende perfetto. Una pecca, sarebbe stato carino e utile trovare nella confezione un piccolo sacchetto per custodirlo durante i viaggi.

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per StyleShaver QS6141/32 Rasoio e styler impermeabile

Sì, consiglio questo prodotto

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29/09/2015

Italia

Italia

Ottimo rasoio

Ottimo rasoio !! Manegievole leggero !!! Consigliatissimo

Sì, consiglio questo prodotto

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Sì, consiglio questo prodotto

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