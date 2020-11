Rifinitore completamente in metallo di 32 o 15 mm per risultati perfetti

Estraendo il pettine regolabile, si scopre un rifinitore in metallo a doppio taglio, con un lato a 32 mm per un look ad alta precisione e un lato a 15 mm per ottenere la massima precisione nei punti difficili da raggiungere. Le punte arrotondate assicurano un tocco delicato sulla pelle. Il gruppo lame di precisione, inoltre, offre una rasatura ottimale con risultati eccellenti per dettagli precisi o per raggiungere facilmente le zone sotto il naso o intorno alla bocca.