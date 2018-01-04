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Crea il tuo stile
Esprimi il tuo stile con Philips StyleShaver. Ruotando semplicemente il prodotto, questo rasoio e styler per la barba con doppio uso mette a tua disposizione tutto ciò che ti serve per creare qualsiasi stile: effetto barba incolta, barba perfettamente in ordine e rasatura perfetta.
Intervalli di 0,5 mm
Rifinitore con rasoio doppio
75 min di uso cordless/4 h di ricarica
Rasoio a doppia lamina
Il rifinitore totalmente in metallo (da 32 mm) e il pettine con 12 impostazioni di regolazione della lunghezza ti consentono di tagliare facilmente la barba alla lunghezza desiderata. Con la rotellina di precisione, puoi selezionare esattamente la lunghezza di taglio desiderata, inserendo il blocco di sicurezza. Il rifinitore in metallo dalla durata prolungata con angoli arrotondati per proteggere la pelle assicura la massima precisione del taglio.
Il nuovo rasoio con doppia lamina ti consente di raderti facilmente seguendo il tuo stile. Il rifinitore per i peli di lunghezza media raggiunge i peli più lunghi e spessi, mentre le 2 lamine oscillanti radono tutti gli altri tipi di peli con assoluta semplicità.
Estraendo il pettine regolabile, si scopre un rifinitore in metallo a doppio taglio, con un lato a 32 mm per un look ad alta precisione e un lato a 15 mm per ottenere la massima precisione nei punti difficili da raggiungere. Le punte arrotondate assicurano un tocco delicato sulla pelle. Il gruppo lame di precisione, inoltre, offre una rasatura ottimale con risultati eccellenti per dettagli precisi o per raggiungere facilmente le zone sotto il naso o intorno alla bocca.
5.0
su 5
2
Recensioni
100%
di utenti consiglia questo prodotto
Pablos79
04/01/2018
Italia
Rasoio elegante e funzionale
Ottimo prodotto dal design elegante e maneggevole. Lo sto usando per regolare la barba e devo dire che è davvero ottimo. La ricarica dura parecchio e il fatto che sia anche impermeabile lo rende perfetto. Una pecca, sarebbe stato carino e utile trovare nella confezione un piccolo sacchetto per custodirlo durante i viaggi.
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per StyleShaver QS6141/32 Rasoio e styler impermeabile
Sì, consiglio questo prodotto
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Gianki76
29/09/2015
Italia
Ottimo rasoio
Ottimo rasoio !! Manegievole leggero !!! Consigliatissimo
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per StyleShaver QS6141/32 Rasoio e styler impermeabile
Sì, consiglio questo prodotto
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