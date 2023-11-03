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  • Rade, regola e rifinisce la barba di qualsiasi lunghezza
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  • Rade, regola e rifinisce la barba di qualsiasi lunghezza
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Fuori produzione

OneBlade Pro

QP6510/20

4.3
| (1414) Recensioni | 87% di utenti consiglia questo prodotto
Rade, regola e rifinisce la barba di qualsiasi lunghezza
Philips OneBlade è un nuovo e rivoluzionario strumento ibrido che può radere, regolare e rifinire e creare linee definite su barbe di qualsiasi lunghezza. Non hai più bisogno di utilizzare, uno dopo l'altro, tanti accessori diversi. Ti basta OneBlade.**
Vedi tutti i vantaggi
Philips OneBlade #1 Number 1 Brand logo

Il marchio preferito al mondo di prodotti elettrici per la cura della persona1

Efficace sulla barba, delicato sulla pelle

Rade, regola e rifinisce la barba di qualsiasi lunghezza

  • Rade, regola, rifinisce

  • Delicato sulla pelle

  • 12 impostazioni di lunghezza

  • Ricaricabile, Wet & Dry

Esclusiva tecnologia OneBlade

Esclusiva tecnologia OneBlade

Progettato per lo styling del viso e per la cura del corpo, Philips OneBlade rade, regola e rifinisce i peli di qualsiasi lunghezza. Offre una rasatura semplice e confortevole grazie al rivestimento scorrevole e alle punte arrotondate. Inoltre, grazie alla lama che esegue 200 tagli al secondo, è efficace anche sui peli più lunghi.

Regolazione perfetta

Rifinisci la barba alla lunghezza che preferisci. Philips OneBlade è dotato di un pettine di precisione con 12 lunghezze che puoi utilizzare per creare quella che desideri, dalla barba di un giorno, alla rifinitura precisa, fino a uno stile di barba più lunga.

Rifinitura precisa

Linee precise in pochi secondi grazie alla lama a doppia direzione di taglio, che ti consente di vedere tutti i peli che stai tagliando.

Specifiche tecniche

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Recensioni

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4.3

su 5

1414

Recensioni

87%

di utenti consiglia questo prodotto

03/11/2023

Italia

Italia

Compratore verificato

Prodotto valido e funzionale

Lo uso ormai da 2 anni e non mi ha mai dato problemi, rade benissimo e la batteria dura molto

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per QP6510/20 OneBlade Pro

Sì, consiglio questo prodotto

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02/02/2022

Italia

Italia

Compratore verificato

Il migliore

Una lama basta ed avanza.... se philips Durata eccezionale, precisione estrema

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per QP6510/20 OneBlade Pro

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25/01/2022

Italia

Italia

Compratore verificato

Ottimo

Ho finalmente trovato la soluzione per la mia pelle che si arrossava facendo la barba con la lametta. Funziona bene con il regolatore di altezza della rasatura ed anche direttamente con la lama.

Pro

Adatto a pelli delicate e lunga durata delle batterie

Contro

Da verificare nel tempo la durata della lama

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per QP6510/20 OneBlade Pro

Sì, consiglio questo prodotto

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Esclusioni di responsabilità

  1. Fonte: Euromonitor International Limited, volume delle vendite al dettaglio, secondo la definizione di rasoi per il corpo, dati 2024, ricerca condotta a ottobre 2024. 

  1. Ogni lama dura fino a 4 mesi - Per un'eccellente esperienza di rasatura, sulla base di 2 rasature complete a settimana. I risultati effettivi possono variare.

  2. Compatibile con tutti prodotti OneBlade, ad eccezione di QP4xx