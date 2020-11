13 lunghezze di taglio semplici con blocco da 0,5 a 15 mm.

Ruota la rotellina di precisione integrata sotto la testina del regolacapelli per selezionare e bloccare l'impostazione della lunghezza desiderata. Due pettini consentono di ottenere un taglio da 1 mm a 15 mm, ad intervalli precisi di 2 mm. Puoi usare il pettine specializzato per lo styling oppure usare il regolacapelli senza pettine per un taglio cortissimo da 0,5 mm.