Lame del rifinitore ad alte prestazioni, delicate sulla pelle

Le lame in acciaio del rasoio elettrico si toccano leggermente affilandosi mentre lavorano. In questo modo, le lame rimangono affilate per offrire sempre un taglio preciso ed efficace, ma hanno comunque punte e pettini arrotondati per prevenire le irritazioni cutanee.