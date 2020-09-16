Ho acquistato questo Regolacapelli nell'ormai "lontano" novembre 2013: da allora ho detto "Addio" al mio pur validissimo barbiere di fiducia. Questo validissimo apparecchio mi ha permesso di mettere la parola "fine" agli appuntamenti dal barbiere, alle corse per arrivare in orario, al supplizio di avere i capelli troppo corti se appena tagliati o troppo lunghi quando non avevo il tempo di recarmi a negozio. Ora, con una "spuntatina" settimanale ho i capelli sempre alla giusta lunghezza risparmiando tempo e denaro. Ho scelto questo modello perchè, essendo alla prima esperienza e non potendo prevedere se la cosa sarebbe andata avanti, non volevo impegnarmi in una spesa eccessivamente onerosa. Per il prossimo, vista l'ottima riuscita, mi orienterò sicuramente su questa stessa marca "investendo" magari qualche euro in più per un modello più performante. In ogni caso è un ottimo apparecchio: non "strappa" i capelli, si ripaga in pochissimo tempo e, ancora oggi dopo innumerevoli tagli, funziona ancora benissimo. Se vogliamo proprio trovare il pelo nell'uovo la batteria "regge" al massimo 4/5 tagli: poi necessita di 8 ore di ricarica.