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Hair clipperRegolacapelli lavabile

QC5115/15

4.3
| (122) Recensioni | 93% di utenti consiglia questo prodotto

1 premio

Tagli di capelli per l'intera famiglia
Il regolacapelli per famiglia ideato da Philips garantisce un taglio facile e veloce per l'intera famiglia. Il funzionamento silenzioso, le 11 impostazioni di lunghezza e le lame in acciaio autoaffilanti offrono prestazioni e un'esperienza di taglio ottimali per bambini e adulti
Vedi tutti i vantaggi

Funzionamento silenzioso, ideale per ogni età

Tagli di capelli per l'intera famiglia

  • Lame in metallo autoaffilanti

  • 11 impostazioni di lunghezza

  • Utilizzo con cavo

  • Accessorio per la schiena

  • Garanzia fino a 5 anni

Ottime prestazioni, massima silenziosità

Ottime prestazioni, massima silenziosità

Un regolacapelli adatto a tutta la famiglia: pratico da usare e prestazioni ottimali. Il suo motore silenzioso è progettato per garantire la massima potenza con vibrazioni ridotte, in modo da evitare che i bambini si agitino durante il taglio dei capelli.

Rifinisci facilmente la lunghezza dei capelli, da 0,5 mm a 21 mm

Rifinisci facilmente la lunghezza dei capelli, da 0,5 mm a 21 mm

Rifinisci con precisione la lunghezza dei capelli. Scegli tra 10 impostazioni: da 3 mm a 21 mm con incrementi di 2 mm. Per un taglio ancora più preciso fino a 0,5 mm ti basta rimuovere il pettine.

Lame in acciaio autoaffilanti; non è necessario lubrificarle

Lame in acciaio autoaffilanti; non è necessario lubrificarle

Avere un bell'aspetto non è mai stato così facile. I nostri regolacapelli sono dotati di lame autoaffilanti incredibilmente resistenti, che garantiscono un taglio preciso, fin dal primo momento e oltre.

Specifiche tecniche

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Riconoscimenti

  • Award image AWARD-612375

Recensioni

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4.3

su 5

122

Recensioni

93%

di utenti consiglia questo prodotto

16/09/2020

Italia

Italia

Un prodotto semplice ed efficace

Personalmente l'ho utilizzato poche volte dal suo acquisto, mi viene più comodo fare un taglio veloce e poi perfezionarlo senza l'utilizzo degli adattatori. Il prodotto in questione si utilizza sia a corrente elettrica che a batteria. E' una funzione molto interessante, neanche menzionata da altri utenti: se si ha l'esigenza di un taglio veloce, basta utilizzare il prodotto senza il filo (quindi a batteria, purchè ovviamente carica), mentre se si vuole più potenza e si ha più tempo, basta utilizzarlo tramite la il cavo (presa di corrente). L'ergonomia è eccellente, un "design" particolare che rende naturale le varie fasi, anche quelle in cui serve più precisione. Ci sono delle gomme antiscivolo posizionate in punti ottimali sul corpo del regolacapelli. Il taglio si può regolare tramite un cursore "su-giù" con vari livelli, e si possono utilizzare degli adattatori inclusi a corredo. La testina si può togliere, è lavabile, ma il corpo non è a prova d'acqua, quindi attenzione anche alla pulizia periodica.

Pro

Ergonomicità, silenziosità, possibilità di utilizzo a batteria o a corrente, taglio preciso

Questa revisione è stata effettuata per Hairclipper series 3000 QC5125/15 Regolacapelli

Questa revisione è stata effettuata per Hairclipper series 3000 QC5125/15 Regolacapelli

18/03/2019

Italia

Italia

Ottimo prodotto

Di facile impiego, molto preciso nel taglio , leggero e molto silenzioso. Solo l'impugnatura è un po' troppo modellata . Ad ogni modo consigliatissimo

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per Hair clipper QC5115/15 Regolacapelli lavabile

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per Hair clipper QC5115/15 Regolacapelli lavabile

05/04/2018

Italia

Italia

ottimo

Il taglio è efficace, regolare, non tira i capelli. Il pettine è abbastanza flessibile e non lascia scalinature a lavoro finito

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per Hair clipper QC5115/15 Regolacapelli lavabile

Sì, consiglio questo prodotto

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Esclusioni di responsabilità

  1. La garanzia offre una copertura fino a 5 anni, inclusa una garanzia globale standard di 2 anni, con ulteriori 3 anni disponibili dopo la registrazione del dispositivo entro 90 giorni dall'acquisto.

  2. Applicabile esclusivamente ai modelli delle Serie 5000, 7000 e 9000. Disponibile per il mercato globale, esclusi Stati Uniti, Canada e Cina.