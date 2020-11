Leggero e compatto per un utilizzo semplice e meno stancante

Il design compatto e leggero offre a questo regolacapelli per famiglia l'agilità ideale per muoversi delicatamente sulla testa. Adatto ai tagli per adulti e per bambini, il regolacapelli è modellato ergonomicamente per un utilizzo semplice e per il massimo controllo, al fine di garantire una comodissima esperienza di taglio.