Paga con Klarna
Garanzia di 2 anni
Lame in metallo autoaffilanti
11 impostazioni di lunghezza
Utilizzo con cavo
Accessorio per la schiena
Garanzia fino a 5 anni
Un regolacapelli adatto a tutta la famiglia: pratico da usare e prestazioni ottimali. Il suo motore silenzioso è progettato per garantire la massima potenza con vibrazioni ridotte, in modo da evitare che i bambini si agitino durante il taglio dei capelli.
Rifinisci con precisione la lunghezza dei capelli. Scegli tra 10 impostazioni: da 3 mm a 21 mm con incrementi di 2 mm. Per un taglio ancora più preciso fino a 0,5 mm ti basta rimuovere il pettine.
Avere un bell'aspetto non è mai stato così facile. I nostri regolacapelli sono dotati di lame autoaffilanti incredibilmente resistenti, che garantiscono un taglio preciso, fin dal primo momento e oltre.
Riconoscimenti
4.3
su 5
122
Recensioni
93%
di utenti consiglia questo prodotto
alpacigno
16/09/2020
Italia
Un prodotto semplice ed efficace
Personalmente l'ho utilizzato poche volte dal suo acquisto, mi viene più comodo fare un taglio veloce e poi perfezionarlo senza l'utilizzo degli adattatori. Il prodotto in questione si utilizza sia a corrente elettrica che a batteria. E' una funzione molto interessante, neanche menzionata da altri utenti: se si ha l'esigenza di un taglio veloce, basta utilizzare il prodotto senza il filo (quindi a batteria, purchè ovviamente carica), mentre se si vuole più potenza e si ha più tempo, basta utilizzarlo tramite la il cavo (presa di corrente). L'ergonomia è eccellente, un "design" particolare che rende naturale le varie fasi, anche quelle in cui serve più precisione. Ci sono delle gomme antiscivolo posizionate in punti ottimali sul corpo del regolacapelli. Il taglio si può regolare tramite un cursore "su-giù" con vari livelli, e si possono utilizzare degli adattatori inclusi a corredo. La testina si può togliere, è lavabile, ma il corpo non è a prova d'acqua, quindi attenzione anche alla pulizia periodica.
Pro
Ergonomicità, silenziosità, possibilità di utilizzo a batteria o a corrente, taglio preciso
Questa revisione è stata effettuata per Hairclipper series 3000 QC5125/15 Regolacapelli
Questa revisione è stata effettuata per Hairclipper series 3000 QC5125/15 Regolacapelli
everest67
18/03/2019
Italia
Ottimo prodotto
Di facile impiego, molto preciso nel taglio , leggero e molto silenzioso. Solo l'impugnatura è un po' troppo modellata . Ad ogni modo consigliatissimo
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per Hair clipper QC5115/15 Regolacapelli lavabile
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per Hair clipper QC5115/15 Regolacapelli lavabile
gambalunga
05/04/2018
Italia
ottimo
Il taglio è efficace, regolare, non tira i capelli. Il pettine è abbastanza flessibile e non lascia scalinature a lavoro finito
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per Hair clipper QC5115/15 Regolacapelli lavabile
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per Hair clipper QC5115/15 Regolacapelli lavabile
La garanzia offre una copertura fino a 5 anni, inclusa una garanzia globale standard di 2 anni, con ulteriori 3 anni disponibili dopo la registrazione del dispositivo entro 90 giorni dall'acquisto.
Applicabile esclusivamente ai modelli delle Serie 5000, 7000 e 9000. Disponibile per il mercato globale, esclusi Stati Uniti, Canada e Cina.