Oltre 50 minuti di rasatura con una carica di 1 ora

Una batteria potente e duratura agli ioni di litio e a risparmio energetico ti offre ancora più rasature per ogni ricarica. Caricala per un'ora e avrai 50 minuti in più di rasatura, ovvero circa 17 rasature. Caricala per 3 minuti e avrai energia sufficiente per una rasatura.