Alloggiamento scheda SD/SDHC per musica, foto e video

Guarda, ascolta e condividi i tuoi video clip, foto e musica in maniera semplice e immediata. Il lettore è inoltre dotato di un comodo alloggiamento integrato per schede SD/SDHC. Basta inserire la scheda di memoria nell'alloggiamento posizionato sul lato del lettore per accedere ai file multimediali in essa contenuti e sentire la tua musica preferita o vedere foto e film dove vuoi.