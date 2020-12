Montaggio per auto semplice

Per divertirti in ogni momento, porta sempre con te il lettore DVD. Un esclusivo sistema di montaggio per auto garantisce semplicità d'uso, grazie a un supporto di rilascio rapido che consente una facile rimozione del lettore quando non viene utilizzato. È possibile rimuovere il lettore DVD portatile lasciando in auto solo il supporto di montaggio.