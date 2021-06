Pochi pulsanti per un funzionamento semplice

Questo lettore portatile di facile utilizzo è stato progettato per un funzionamento intuitivo mentre ti muovi. Basta caricare il disco nel lettore per vedere i tuoi DVD preferiti. Grazie ai pochi pulsanti One Touch è facile utilizzarlo e garantisce una perfetta compatibilità con i formati DVD/VCD/CD più utilizzati. Potrai sempre divertirti mentre sei in viaggio.