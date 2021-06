Adattatore auto e telecomando compatto

Questo lettore DVD portatile è dotato di un adattatore per auto e di un telecomando sottile. Collega l'adattatore per auto nella presa accendisigari per alimentare il tuo lettore in viaggio. Non ti devi più preoccupare della batteria scarica mentre guardi un film o stai giocando. Il telecomando sottile come una carta di credito è ideale per viaggiare perché richiede pochissimo spazio per essere riposto.