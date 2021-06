Uscita Video Component per un collegamento video analogico ottimale

Component Video YPbPr è una collegamento video di alta qualità, ideale per collegare lettori DVD o DVD recorder a televisori di fascia alta. Per evitare interferenze, vengono utilizzati tre cavi separati per i segnali relativi alla luminanza e al colore. Poiché anche il segnale video su DVD viene memorizzato in formato YPbPr, non è necessario eseguire alcuna operazione di conversione per generare il segnale di uscita.