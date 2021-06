Woofer e tecnologia wOOx per bassi profondi e sorprendentemente potenti

Nonostante il suo volume compatto, i bassi riprodotti sono corposi e sorprendentemente profondi, consentendo così di ascoltare tutti i tipi di musica. Questo è reso possibile dalla combinazione di due woofer ad alta potenza e un radiatore passivo per area ampia per canale, il tutto racchiuso in una struttura molto compatta che non disperde l'energia dei bassi. La grande massa in movimento del radiatore passivo consente al sistema di lavorare a una frequenza molto bassa, pari a 80 Hz, evitando contemporaneamente le turbolenza d'aria che si formerebbero con un design con aperture di ventilazione. Ascolta il ritmo della musica, non perdere alcun battito.