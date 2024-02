Impostazione della sveglia per i giorni lavorativi/weekend per stare al passo con il tuo stile di vita

Questa radiosveglia, ideata per la vita moderna, è dotata di doppia funzione di allarme che ti consente di impostare orari diversi di sveglia per i giorni lavorativi e per i week-end oppure di impostare due sveglie diverse per le coppie. Gli allarmi possono scattare alla stessa ora per tutta la settimana dal lunedì alla domenica o, in alternativa, la mattina presto dal lunedì al venerdì e più tardi il sabato e la domenica per restare a letto più a lungo. A prescindere dalla tua scelta, questa utile funzione ti consente di non dover impostare tutti i giorni la sveglia.