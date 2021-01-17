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Nose trimmer series 1000Rifinitore per naso e orecchie

NT1650/16

4.1
| (67) Recensioni | 86% di utenti consiglia questo prodotto
Massimo comfort: rifinisce i peli senza tirare
Il rifinitore per naso Philips serie 1000 rimuove delicatamente i peli superflui di naso e orecchie. La nuova tecnologia PrecisionTrim e il sistema di protezione assicurano una rifinitura comoda ed efficiente senza peli tirati o strappati.
Vedi tutti i vantaggi

Rifinisci i peli di naso e orecchie con il massimo comfort

Massimo comfort: rifinisce i peli senza tirare

  • Massimo comfort, senza tirare i peli

  • Sistema di protezione

  • Completamente lavabile, batteria AA

Rifinisci i peli di naso e orecchie

Rifinisci i peli di naso e orecchie

Rimuovi i peli superflui di naso e orecchie in modo facile e delicato. Assicurati che le narici siano pulite prima dell'uso, inserisci con cautela il rifinitore nel naso a una profondità non superiore a 0,5 cm e muovilo lentamente in senso circolare. Prima di rifinire i peli delle orecchie, controlla che siano prive di cerume.

Rifinitura semplice ed efficace senza graffi e tagli

Rifinitura semplice ed efficace senza graffi e tagli

Rifinitore per naso, orecchie e sopracciglia progettato per garantire sicurezza e comfort, il sistema di protezione copre le lame per evitare il contatto diretto con la pelle. Inoltre, è stato realizzato per non tirare e strappare i peli e ridurre al minimo quelli non tagliati.

Rifinitura senza sforzo da qualsiasi angolazione

Rifinitura senza sforzo da qualsiasi angolazione

Il nostro innovativo rifinitore di precisione a doppia funzione taglia in modo rapido e semplice da qualsiasi angolazione e direzione.

Specifiche tecniche

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Recensioni

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4.1

su 5

67

Recensioni

86%

di utenti consiglia questo prodotto

17/01/2021

France

France

Très bien pour le nez et les oreilles !

Permet de couper les poils du nez et des oreilles sans irritations ou blessures.

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per Nose trimmer series 1000 NT1650/16 Tondeuse nez-oreilles

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per Nose trimmer series 1000 NT1650/16 Tondeuse nez-oreilles

09/05/2023

Nederland

Nederland

Compratore verificato

Aanrader

Fijne neustrimmer. Ligt goed in de hand en doet wat hij moet doen!

Pro

Ligt goed in de hand

Contro

Nvt

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per Nose trimmer series 1000 NT1650/16 Trimmer voor neus en oren

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per Nose trimmer series 1000 NT1650/16 Trimmer voor neus en oren

09/01/2023

Deutschland

Deutschland

Der Trimmer hat großartige Funktionen!

Der Philips Nasen- und Ohrenhaartrimmer (NT1650/16) hat mir sehr gut gefallen. Der Trimmer ist kompakt und liegt gut in der Hand. Entfernt Haare gut und schmerzlos. Verletzt die Haut nicht, macht ein Minimum an Lärm. Ich kann diesen Trimmer jedem empfehlen.

Pro

Kompakt, liegt gut in der Hand, nicht laut, verletzt die Haut nicht, schönes Design.

Contro

Keine Nachteile

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per Nose trimmer series 1000 NT1650/16 Nasen- und Ohrenhaartrimmer

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per Nose trimmer series 1000 NT1650/16 Nasen- und Ohrenhaartrimmer

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