Paga con Klarna
Garanzia di 2 anni
Massimo comfort, senza tirare i peli
Sistema di protezione
Completamente lavabile, batteria AA
Rimuovi i peli superflui di naso e orecchie in modo facile e delicato. Assicurati che le narici siano pulite prima dell'uso, inserisci con cautela il rifinitore nel naso a una profondità non superiore a 0,5 cm e muovilo lentamente in senso circolare. Prima di rifinire i peli delle orecchie, controlla che siano prive di cerume.
Rifinitore per naso, orecchie e sopracciglia progettato per garantire sicurezza e comfort, il sistema di protezione copre le lame per evitare il contatto diretto con la pelle. Inoltre, è stato realizzato per non tirare e strappare i peli e ridurre al minimo quelli non tagliati.
Il nostro innovativo rifinitore di precisione a doppia funzione taglia in modo rapido e semplice da qualsiasi angolazione e direzione.
4.1
su 5
67
Recensioni
86%
di utenti consiglia questo prodotto
Quartz_96
17/01/2021
France
Très bien pour le nez et les oreilles !
Permet de couper les poils du nez et des oreilles sans irritations ou blessures.
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per Nose trimmer series 1000 NT1650/16 Tondeuse nez-oreilles
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per Nose trimmer series 1000 NT1650/16 Tondeuse nez-oreilles
Neusje@2023
09/05/2023
Nederland
Compratore verificato
Aanrader
Fijne neustrimmer. Ligt goed in de hand en doet wat hij moet doen!
Pro
Ligt goed in de hand
Contro
Nvt
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per Nose trimmer series 1000 NT1650/16 Trimmer voor neus en oren
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per Nose trimmer series 1000 NT1650/16 Trimmer voor neus en oren
Marharyta_M
09/01/2023
Deutschland
Parte della promozione
Der Trimmer hat großartige Funktionen!
Der Philips Nasen- und Ohrenhaartrimmer (NT1650/16) hat mir sehr gut gefallen. Der Trimmer ist kompakt und liegt gut in der Hand. Entfernt Haare gut und schmerzlos. Verletzt die Haut nicht, macht ein Minimum an Lärm. Ich kann diesen Trimmer jedem empfehlen.
Pro
Kompakt, liegt gut in der Hand, nicht laut, verletzt die Haut nicht, schönes Design.
Contro
Keine Nachteile
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per Nose trimmer series 1000 NT1650/16 Nasen- und Ohrenhaartrimmer
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per Nose trimmer series 1000 NT1650/16 Nasen- und Ohrenhaartrimmer