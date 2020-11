Il sistema di protezione della pelle consente una rifinitura facile e sicura

Il nostro sistema di protezione consiste in un rivestimento che impedisce alle lame di entrare a contatto con la pelle e allo stesso tempo fa in modo che i peli passino attraverso di esse in modo sicuro. Il sistema è stato ideato per rendere la rifinitura confortevole e sicura, catturando il maggior numero di peli possibili senza tirarli o strapparli o causare graffi e tagli.