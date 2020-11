9 pettini per rifinire lo stile di barba, capelli e corpo

2 pettini per barba corta (1, 2 mm), 1 pettine per barba regolabile (3-7 mm), 4 pettini per capelli con testina ampia (4, 9, 12,16 mm) e 2 pettini per corpo (3, 5 mm).