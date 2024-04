Lame in acciaio temperato che non si rompono, non si smussano né arrugginiscono

Le lame autoaffilanti in acciaio di questo rifinitore per viso e corpo sono rinforzate con ferro e temprate per la massima resistenza. In questo modo le lame rimangono affilate come il primo giorno, non arrugginiscono e non è necessario lubrificarle.