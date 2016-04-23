Qualità delle casse acustiche e potenza dell'audio e dell'equalizzatore superiori alla media per la fascia di prezzo (benché questo non sia proprio entry-level) e gradevole aspetto complessivo sono pesantemente oscurati da notevoli vizi progettuali, i peggiori dei quali sono il fastidioso, seppur leggero, click prodotto dal movimento del trasduttore ottico durante la lettura del CD (circa 2 volte al secondo, udibile anche a 5 metri di distanza) e l'incapacità di riprodurre senza pausa le tracce audio (c.d. gap-less play): carenze tali da rendere deludente l'ascolto di una gran varietà di CD di musica classica! L'elettronica del dispositivo è eccessivamente spartana: il display si rivela troppo "corto", sia per numero di caratteri che di informazioni visibili (mancano il RDS per la radio, la descrizione delle posizioni DSC, la descrizione dei nomi degli album e delle tracce MP3); gran parte delle azioni può essere intrapresa solo da telecomando, e questo ha pulsanti poco reattivi ed è di fragile costruzione (la manopola tonda avrebbe potuto essere impiegata più proficuamente anche per il cambio traccia/album, ad esempio); gli album MP3 sono riprodotti nell'ordine di comparizione nella tabella FAT sul disco USB, ma tale ordine è difficilmente conoscibile (fra l'altro, esso può variare arbitrariamente anche rinominando una cartella o il file system) e quasi impossibile da alterare (a meno di cancellare e riscrivere tutti i file, o di manipolare a basso livello la FAT): inoltre, il teorico limite di 99 album e 999 file MP3 per album sembra essere in realtà ben inferiore (probabilmente influisce il numero di slot occupati dai c.d. "nomi di file lunghi" o LFN). Lente e macchinose anche le operazioni per cambiare, uno alla volta, album e tracce. Pare, infine, che la memoria delle stazioni radio non sopravviva alla mancanza di corrente, al pari dell'orologio (che, comunque, diviene invisibile al passaggio in modalità ECO).