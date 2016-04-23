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Fuori produzione

Sistema musicale micro

MCM2300/12

3.2
| (5) Recensioni
Rilassati ascoltando dell'ottima musica
Ascolta i tuoi brani preferiti con questo sistema musicale Philips compatto, all-in-one, dotato di porta USB, ingresso audio e riproduzione CD. Goditi una musica potente con altoparlanti Bass Reflex e controlli audio digitali per impostazioni audio ottimizzate.
Vedi tutti i vantaggi

Ossessionati dall'audio

Rilassati ascoltando dell'ottima musica

  • CD, CD-MP3, USB, FM

  • Porta USB per la ricarica

  • 15 W max

Potenza massima in uscita 15 W

Sistema di altoparlanti Bass Reflex per bassi potenti e più corposi

Sistema di altoparlanti Bass Reflex per bassi potenti e più corposi

Sistema che garantisce bassi profondi grazie al sistema di altoparlanti in box. Si differenzia dal sistema tradizionale grazie all'aggiunta di un bass pipe allineato acusticamente al woofer per ottimizzare il roll-off delle basse frequenze del sistema. Come risultato si ottengono bassi più profondi, più controllati e con minore distorsione. Il sistema funziona mediante la risonanza della massa d'aria nel bass pipe che lo fa vibrare come un woofer tradizionale. Insieme alla risposta del woofer, il sistema estende l'audio alle basse frequenze per creare una nuova dimensione di toni bassi estremamente profondi.

Sintonizzazione digitale con stazioni preselezionate per una maggiore comodità

Sintonizzazione digitale con stazioni preselezionate per una maggiore comodità

Basta sintonizzarsi sulla stazione da preimpostare e tenere premuto l'apposito pulsante per memorizzare la frequenza. Grazie alle stazioni preimpostate, è possibile accedere velocemente ai propri programmi preferiti senza dover risintonizzare manualmente la frequenza tutte le volte.

Specifiche tecniche

Ottieni assistenza per questo prodotto

Trova domande frequenti, manuali utente, informazioni sulla sicurezza e suggerimenti

Recensioni

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3.2

su 5

5

Recensioni

3

23/04/2016

Italia

Italia

Compratore verificato

Ottimo prodotto

Molto compatto. Suono buono. Prezzo molto conveniente. Comodissima la porta USB.

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per MCM2300 Sistema musicale micro

Sì, consiglio questo prodotto

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29/06/2016

Italia

Italia

Compratore verificato

Sarebbe perfetto se avesse...

Sarebbe perfetto se avesse... una presa audio in uscita per le cuffie!

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per MCM2300 Sistema musicale micro

Sì, consiglio questo prodotto

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03/07/2014

Italia

Italia

bellissimo e ottimo suono, ma..

bel design, facile da utilizzare e ottimo suono, in particolare visto il costo. Unica pecca non c'è uscita audio....

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per MCM2300 Sistema musicale micro

Sì, consiglio questo prodotto

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