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Fuori produzione
MCM2300/12
CD, CD-MP3, USB, FM
Porta USB per la ricarica
15 W max
Sistema che garantisce bassi profondi grazie al sistema di altoparlanti in box. Si differenzia dal sistema tradizionale grazie all'aggiunta di un bass pipe allineato acusticamente al woofer per ottimizzare il roll-off delle basse frequenze del sistema. Come risultato si ottengono bassi più profondi, più controllati e con minore distorsione. Il sistema funziona mediante la risonanza della massa d'aria nel bass pipe che lo fa vibrare come un woofer tradizionale. Insieme alla risposta del woofer, il sistema estende l'audio alle basse frequenze per creare una nuova dimensione di toni bassi estremamente profondi.
Basta sintonizzarsi sulla stazione da preimpostare e tenere premuto l'apposito pulsante per memorizzare la frequenza. Grazie alle stazioni preimpostate, è possibile accedere velocemente ai propri programmi preferiti senza dover risintonizzare manualmente la frequenza tutte le volte.
3.2
su 5
5
Recensioni
biberkof
23/04/2016
Italia
Compratore verificato
Ottimo prodotto
Molto compatto. Suono buono. Prezzo molto conveniente. Comodissima la porta USB.
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per MCM2300 Sistema musicale micro
Sì, consiglio questo prodotto
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AlfredoLiverani
29/06/2016
Italia
Compratore verificato
Sarebbe perfetto se avesse...
Sarebbe perfetto se avesse... una presa audio in uscita per le cuffie!
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per MCM2300 Sistema musicale micro
Sì, consiglio questo prodotto
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A008
03/07/2014
Italia
bellissimo e ottimo suono, ma..
bel design, facile da utilizzare e ottimo suono, in particolare visto il costo. Unica pecca non c'è uscita audio....
Sì, consiglio questo prodotto
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Sì, consiglio questo prodotto
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