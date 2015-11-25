ProdottiSupporto

Paga con Klarna

Garanzia di 2 anni

Omaggio di benvenuto €10*

Reso entro 30 giorni

Tutte le serie

Sistema musicale micro

Fuori produzione

Supporto

Sistema musicale micro

MCM2300/12

Sistema musicale micro

Fuori produzione

Vai al negozio

Accedi o crea un account

Registra il prodotto

Avrai accesso immediato a manuali, assistenza personalizzata e altro ancora. Inoltre, è facile e veloce.

Registra ora

Per iOS e Android

App Philips Entertainment

Supporta il controllo di modelli selezionati di altoparlanti Bluetooth Philips, soundbar, speaker da festa, microsistemi, dispositivi CD soundmachine e radio portatili.

Scansiona il codice QR per scaricare l’app
App Philips Entertainment

Software e driver

Cronologia del firmware

  • versione: 20
  • PDF file, 13.6 kB
  • 25 November 2015

Contratto di licenza con l'utente finale

  • versione: 1.0
  • TXT file, 13.2 kB
  • 11 February 2016

Manuali e documentazione

Guida rapida

  • PDF file, 939.5 kB
  • 2 December 2023

Brochure commerciale localizzata

  • PDF file, 416.2 kB
  • 30 November 2023

Risoluzione dei problemi

Garanzia e assistenza

Verifica i termini della garanzia e inoltra una richiesta di riparazione e sostituzione del prodotto

Garanzia

Le nostre politiche di garanzia dei prodotti

Contatta Philips

Saremo lieti di aiutarti