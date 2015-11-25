Paga con Klarna
Garanzia di 2 anni
Omaggio di benvenuto €10*
Reso entro 30 giorni
Sistemi audio
Tutte le serie
Sistema musicale micro
Fuori produzione
Supporto
MCM2300/12
Vai al negozio
Accedi o crea un account
Avrai accesso immediato a manuali, assistenza personalizzata e altro ancora. Inoltre, è facile e veloce.
Per iOS e Android
Supporta il controllo di modelli selezionati di altoparlanti Bluetooth Philips, soundbar, speaker da festa, microsistemi, dispositivi CD soundmachine e radio portatili.
Cronologia del firmware
Contratto di licenza con l'utente finale
Guida rapida
Brochure commerciale localizzata
La musica si interrompe mentre uso la modalità di riproduzione casuale sul mio dispositivo Philips.
Verifica i termini della garanzia e inoltra una richiesta di riparazione e sostituzione del prodotto
Garanzia
Le nostre politiche di garanzia dei prodotti
Contatta Philips
Saremo lieti di aiutarti