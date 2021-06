Riproduzione di brani musicali di iTunes

Adesso puoi riprodurre la musica della libreria iTunes, senza doverne convertire il formato, sul tuo sistema Hi-Fi Philips! Grazie al supporto del codec AAC utilizzato dalla libreria iTunes per copiare e memorizzare la musica, basta installare il software TwonkyMedia fornito con il sistema per accedere, selezionare e riprodurre la musica dalla libreria e dalle playlist iTunes in modalità wireless. Il sistema non supporta la musica protetta da DRM acquistata da iTunes Store.